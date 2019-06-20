Приват24 до кінця літа зазнає суттєвих змін: деталі

"Приватбанк" має намір вже у серпні цього року запустити нову версію онлайн-банку "Приват24". У банку очікують, що нова версія буде великим успіхом.

У коментарі виданню "Інтерфакс-України" голова правління банку Петр Крумханзл назвав серпень 2019 року попередньою датою запуску нової версії.

Він також повідомив, що вже протягом двох місяців триває бета-тестування нової версії "Приват24", в якому беруть участь понад 20 тисяч клієнтів. У мережі вже є скріншоти бета-версії оновленого додатку "Приват24".

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Оновлений додаток "Приват24"

Новий "Приват24" базуватиметься на абсолютно новій архітектурі. Це зумовлено зростанням кількості клієнтів, а разом з цим і зростанням кількості операцій на одного клієнта. Нам необхідно забезпечити гнучкість і ефективність системи", – пояснив голова правління "Привату".

Він також повідомив, що у новій версії "Приват24" смартфон стане основою для отримання послуг. Мовляв, вже у 2018 році частка операцій у мобільній версії "Приват24" досягла 60%.

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"У 2018 році 9 мільйонів клієнтів користувалися системою "Приват24" у мобільному телефоні. До кінця 2019 року очікується, що їх кількість перевищить 10 мільйонів осіб", – резюмував Петр Крумханзл.

До слова, протягом одного лише року українські користувачі ледь не удвічі частіше почали оплачувати свої покупки та фінансові операції за допомогою смартфонів.

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