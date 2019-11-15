Проблеми з Red Dead Redemption 2 на PC: розробники пообіцяли виправити всі баги

Компанія Rockstar вибачилася перед геймерами за технічні проблеми із грою Red Dead Redemption 2 на PC. Розробники продовжуть працювати над вирішенням проблем, які виникли у користувачів.

Що сталося та як вирішують проблеми?

Зараз розробники гри разом з NVIDIA думають, як прибрати підвисания в Red Dead Redemption 2, на які часто скаржаться власники графічних карт GeForce, повідомляє Overclock3D.

Читайте також: Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії

Черговий апдейт, який вийде в найближчі дні, повинен виправити цю проблему і прибрати безліч інших "багів".

Втішні "призи" для власників гри

Щоб хоч якось згладити невдоволення гравців, Rockstar подарує геймерам ігровий набір для Red Dead Online, куди увійдуть значний запас провізії і боєприпасів, а також пончо Прієто. Ці безкоштовні набори роздаватимуть до кінця року, так що кожен гравець, який встиг купити PC-версію Red Dead Redemption 2 до кінця 2019 року, отримає заохочувальний приз.

Трейлер гри Red Dead Redemption 2 – дивіться відео

Дата виходу

Нагадаємо, версія Red Dead Redemption 2 для персональних комп'ютерів дає збої ще з самого релізу. PC-версію популярного вестерна випустили 5 листопада.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно