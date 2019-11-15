Проблеми з Red Dead Redemption 2 на PC: розробники пообіцяли виправити всі баги

55 Читать новость на русском
Проблеми з Red Dead Redemption 2 на PC
Проблеми з Red Dead Redemption 2 на PC / Скріншот з гри

Компанія Rockstar вибачилася перед геймерами за технічні проблеми із грою Red Dead Redemption 2 на PC. Розробники продовжуть працювати над вирішенням проблем, які виникли у користувачів.

Що сталося та як вирішують проблеми? 

Зараз розробники гри разом з NVIDIA думають, як прибрати підвисания в Red Dead Redemption 2, на які часто скаржаться власники графічних карт GeForce, повідомляє Overclock3D.

Читайте також: Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії

Черговий апдейт, який вийде в найближчі дні, повинен виправити цю проблему і прибрати безліч інших "багів".

Втішні "призи" для власників гри

Щоб хоч якось згладити невдоволення гравців, Rockstar подарує геймерам ігровий набір для Red Dead Online, куди увійдуть значний запас провізії і боєприпасів, а також пончо Прієто. Ці безкоштовні набори роздаватимуть до кінця року, так що кожен гравець, який встиг купити PC-версію Red Dead Redemption 2 до кінця 2019 року, отримає заохочувальний приз.

Трейлер гри Red Dead Redemption 2 – дивіться відео

Дата виходу

Нагадаємо, версія Red Dead Redemption 2 для персональних комп'ютерів дає збої ще з самого релізу. PC-версію популярного вестерна випустили 5 листопада.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Світові ЗМІ поширили брехню про те, що вулицю у Києві назвуть іменем нациста-колаборанта
сьогодні
6153
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ігри NVIDIA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Діджиталізація України: які переваги та загрози нам очікувати – прогноз експерта з кібербезпеки
14 листопада 21:09 Діджиталізація України: які переваги та загрози нам очікувати – прогноз експерта з кібербезпеки
Ірина Полицька 965
Смартфон-середнячок Huawei P smart Pro з потужною камерою представили в Україні
14 листопада 18:45 Смартфон-середнячок Huawei P smart Pro з потужною камерою представили в Україні
Ірина Полицька 620
Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
14 листопада 10:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
Анастасія Можаровська 3937
Xiaomi Mi Note 10 з унікальною камерою офіційно представили в Україні
13 листопада 17:01 Xiaomi Mi Note 10 з унікальною камерою офіційно представили в Україні
Ірина Полицька 3126
Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
12 листопада 22:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська 3720
Новини
Більше новин
Залиште відгук