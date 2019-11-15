Проблеми з Red Dead Redemption 2 на PC: розробники пообіцяли виправити всі баги
Компанія Rockstar вибачилася перед геймерами за технічні проблеми із грою Red Dead Redemption 2 на PC. Розробники продовжуть працювати над вирішенням проблем, які виникли у користувачів.
Що сталося та як вирішують проблеми?
Зараз розробники гри разом з NVIDIA думають, як прибрати підвисания в Red Dead Redemption 2, на які часто скаржаться власники графічних карт GeForce, повідомляє Overclock3D.
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Черговий апдейт, який вийде в найближчі дні, повинен виправити цю проблему і прибрати безліч інших "багів".
Втішні "призи" для власників гри
Щоб хоч якось згладити невдоволення гравців, Rockstar подарує геймерам ігровий набір для Red Dead Online, куди увійдуть значний запас провізії і боєприпасів, а також пончо Прієто. Ці безкоштовні набори роздаватимуть до кінця року, так що кожен гравець, який встиг купити PC-версію Red Dead Redemption 2 до кінця 2019 року, отримає заохочувальний приз.
Трейлер гри Red Dead Redemption 2 – дивіться відео
Дата виходу
Нагадаємо, версія Red Dead Redemption 2 для персональних комп'ютерів дає збої ще з самого релізу. PC-версію популярного вестерна випустили 5 листопада.
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