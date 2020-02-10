Процесор AMD Ryzen Threadripper 3990X встановив неймовірний рекорд продуктивності

Практично одразу після виходу 64-ядерного процесора AMD Ryzen Threadripper 3990X новинка потрапила до рук оверклокерів. Ентузіасти не витрачали часу і вже встановили одразу кілька рекордів продуктивності.

Що відомо про рекорд

До теми: Характеристики топового процесора Intel Core i9-10900K засвітились в мережі

Відомі оверклокери з нікнеймами TSAIK, Allen "Splave" Golibersuch та safedisk показали, на що здатний флагманський CPU, повідомляє Tech Radar.

Вони використовували новий HEDT-процесор в комбінації з ретельно підібраним обладнанням, і всім трьом вдалося добитися значної прибавки швидкості роботи новинки.

Використовуючи рідкий азот, TSAIK розігнав всі 64 ядра чіпа AMD Ryzen Threadripper 3990X до 5548,71 МГц. До складу тестової платформи увійшли материнська плата MSI Creator TRX40 і оперативна пам'ять DDR4 з таймінгами 13-13-13-31.

розігнав всі 64 ядра чіпа AMD Ryzen Threadripper 3990X до 5548,71 МГц. До складу тестової платформи увійшли материнська плата MSI Creator TRX40 і оперативна пам'ять DDR4 з таймінгами 13-13-13-31. Splave , в свою чергу, використовував ASRock TRX40 Taichi і домігся рекордних значень в Geekbench 3 і Cinebench R20 з частотою 5475,43 МГц.

, в свою чергу, використовував ASRock TRX40 Taichi і домігся рекордних значень в Geekbench 3 і Cinebench R20 з частотою 5475,43 МГц. Рекордсменом же бенчмарків wPrime 1024m та Cinebench R15 став safedisk, якому вдалося "розкочегарити" CPU до 5225 МГц.

Інші рекорди процесора

Нагадаємо, процесор AMD Ryzen Threadripper 3990X надійшов у продаж за ціною 3 999 доларів (близько 97 000 гривень за курсом станом на 10 лютого 2020 року). Раніше він перевершив в синтетичному тестуванні комбо з двох Intel Xeon Platinum 8280, які коштують значно дорожче.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно