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Процесор AMD Ryzen Threadripper 3990X встановив неймовірний рекорд продуктивності

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AMD Ryzen Threadripper 3990X: тести процесора / Фото з вільних джерел

Практично одразу після виходу 64-ядерного процесора AMD Ryzen Threadripper 3990X новинка потрапила до рук оверклокерів. Ентузіасти не витрачали часу і вже встановили одразу кілька рекордів продуктивності.

Що відомо про рекорд

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Відомі оверклокери з нікнеймами TSAIK, Allen "Splave" Golibersuch та safedisk показали, на що здатний флагманський CPU, повідомляє Tech Radar.

Вони використовували новий HEDT-процесор в комбінації з ретельно підібраним обладнанням, і всім трьом вдалося добитися значної прибавки швидкості роботи новинки.

  • Використовуючи рідкий азот, TSAIK розігнав всі 64 ядра чіпа AMD Ryzen Threadripper 3990X до 5548,71 МГц. До складу тестової платформи увійшли материнська плата MSI Creator TRX40 і оперативна пам'ять DDR4 з таймінгами 13-13-13-31.
  • Splave, в свою чергу, використовував ASRock TRX40 Taichi і домігся рекордних значень в Geekbench 3 і Cinebench R20 з частотою 5475,43 МГц.
  • Рекордсменом же бенчмарків wPrime 1024m та Cinebench R15 став safedisk, якому вдалося "розкочегарити" CPU до 5225 МГц.

Інші рекорди процесора

Нагадаємо, процесор AMD Ryzen Threadripper 3990X надійшов у продаж за ціною 3 999 доларів (близько 97 000 гривень за курсом станом на 10 лютого 2020 року). Раніше він перевершив в синтетичному тестуванні комбо з двох Intel Xeon Platinum 8280, які коштують значно дорожче.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети AMD Процесори
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