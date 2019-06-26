Провал українських розробників: потужна ігрова відеокарта не впоралася з грою The Sinking City

Детективна гра The Sinking City від українських розробників – не найвідоміший проект за мотивами творів Говарда Філіпса Лавкрафта. Однак, як виявилося це не єдина проблема хоррора: маючи середню графіку за сучасними мірками, потужні відеокарти не справляються з The Sinking City.

Флагманська відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti насилу справляється з грою в роздільній здатності 4K.

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Результати тестування гри The Sinking City. Тестування провели журналісти порталу DSOGaming. Відеокарта EVGA GeForce RTX 2080Ti XC Gaming GPU, яку використали для експерименту, не змогла забезпечити золотий стандарт в 60 кадрів в секунду, видаючи в 4K значення від 46 до 59 fps.

Трейлер гри The Sinking City – дивіться відео

Крім того, The Sinking City страждає від поганої оптимізації прикордонних зон: коли гра намагається довантажити нову локацію, картинка помітно смикається і "заїкається". Втім, в роздільній здатності 1440p гра показує стабільні 104 fps.

Тест гри The Sinking City – дивіться відео

Дата виходу The Sinking City та відгуки критиків. Зауважимо, The Sinking City вийде 27 червня, однак заборона на публікацію рецензій вже знята, і журналісти встигли оголосити свої думки про детектив. На жаль, проект отримав змішані відгуки критиків.

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