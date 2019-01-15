Реанімація інформаційного простору: як Facebook планує підтримати журналістські проекти

15 січня соціальна мережа Facebook заявила, що планує інвестувати 300 мільйонів доларів у локальні журналістські програми протягом трьох років.

Про це повідомили на сайті CNN.

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За словами представника компанії Facebook, вони інвестуватимуть ці кошти у новинні проекти, партнерства і контент. Зокрема, гроші спрямують на фінансування некомерційних журналістських організацій, таких як Пулітцерівський центр і Report for America, а також на гранти для місцевих новинних видань.​

Окрім того, Facebook не хоче, аби видавництва були залежними від компанії, але соціальна мережа має усіляко підтримувати їх. ​Цей крок компанія зробила, у складний для місцевих газет та веб-сайтів час, коли медіа стикаються з падінням прибутку і читацької аудиторії через цифрову революцію й глобалізацію, в якій Facebook був передовим, залучаючи мільярди доларів доходів від рекламодавців і широку увагу аудиторій.

Також представники компанії додали, що медіа-індустрія переживає новий етап розвитку, і ніхто не знає, як буде виглядати майбутнє журналістики, але Facebook своїми інвестиціями хоче приєднатися до пошуку рішення.

Чому інвестиції важливі для журналістики? Друковані газети та регіональні журналістські видання перебувають у ненадійному становищі, адже з появою Facebook, Google, та інших інтернет-сервісів друковані медіа відходять у минуле. Відтак великі компанії намагаються усіляко зупинити занепад, або ж хоча б "дати нове життя" маленьким медіа в інтернет-просторі.



До слова, у минулому році компанія Google, яка отримала прибуток у розмірі 9,19 мільярда доларів, оголосила минулого року 300 мільйонів на "Ініціативу Google News".

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