Red Dead Redemption 2 на PC: в мережі з'явилися нові підтвердження виходу гри

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Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2 / Фото з вільних джерел

З моменту виходу вестерна Red Dead Redemption 2 минув вже майже рік, а офіційної інформації щодо PC-версії гри досі немає. Однак в мережі регулярно "спливають" чутки щодо можливого релізу проекту, а зараз ентузіасти знайшли дещо цікаве в коді геймерського сервісу Rockstar Social Club.

Свою знахідку датамайнер з ніком JakoMako51 опублікував на особистій сторінці в Twitter.

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Може здатися, що це незначна дещиця інформації, по якій рано робити якісь висновки, але навряд чи щось подібне могло з'явитися в коді, якби у Rockstar не було планів випускати гру на комп'ютерах. Залишилося лише дочекатися офіційного анонсу.

До слова, зовсім нещодавно глава Take-Two Штраус Зельник натякнув на реліз PC-версії.

Нагадаємо, що Red Dead Redemption 2 вийшла на PS4 і Xbox One 26 жовтня 2018 року. Вона показала один з найуспішніших стартів в історії індустрії.

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Теги: Техно Ігри
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