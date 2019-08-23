Redmi Note 8 першими отримають мобільну гру від Blizzard: нові деталі про смартфони

Слідом за моделлю процесора смартфона Redmi Note 8 Pro інсайдери розсекретили дизайн майбутньої новинки. Як виявилось, це не всі сюрпризи, які підготував бренд перед анонсом6 пристрій дебютує як геймерський смартфон.

Redmi Note 8 Pro отримає просунуту систему охолодження, підтримку фірмового аксесуара і ексклюзивний ігровий реліз Blizzard на старті продажів, повідомляє Fonearena.

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Що відомо про процесор? Глава бренду Redmi опублікував скріншот з результатами тестування Redmi Note 8 Pro в AnTuTu. Результат пристрою, побудованого на базі процесора MediaTek Helio G90T, склав 283 333 бали, що більше, ніж у Snapdragon 710. Молодшій версії Redmi Note 8 без приставки Pro дістанеться базова версія CPU з індексом G90.



Тест процесора Redmi Note 8 Pro

MediaTek Helio G90T підтримує технологію HyperEngine, яка підвищує ігрову продуктивність. Вона забезпечує одночасне підключення по Wi-Fi у двох діапазонах (2,4 ГГц і 5 ГГц) або до двох маршрутизаторів одночасно. Максимальний об'єм оперативної пам'яті для даної SoC становить 10 ГБ, тактова частота процесора – 2,05 ГГц.

Ігрові фішки смартфона. Ще одним сюрпризом з боку вендора стала підтримка фірмового геймпада, фотографію якого компанія раніше опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Weibo.



Redmi Note 8 Pro отримає систему ріддиного охолодження

Redmi Note 8 Pro також отримає фірмову систему рідинного охолодження, яка дасть змогу ефективно знижувати температуру начинки пристрою.

Ексклюзивна гра від Blizzard. Нарешті, компанія заявила, що обидва смартфона першими отримають реліз мобільної гри, дія якої відбувається у всесвіті World of Warcraft. Відповідний "лист" в стилістиці франшизи опубліковало керівництвом компанії.



Redmi Note 8 Pro першим отримає мобільну гру World of Warcraft

Камера смартфона. У мережі з'явилися і нові тизери з описом основної 64-мегапіксельної камери ґаджета. Відповідно до публікації, роздільна здатність зроблених з її допомогою знімків складе 9248x6936 пікселів – удвічі більше, ніж у стандарту 8K.



Характеристики камери Redmi Note 8 Pro

Дата презентації. Зауважимо, презентація Redmi Note 8 і Redmi Note 8 Pro відбудеться 29 серпня.

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