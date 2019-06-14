Redmi представить смартфон із камерою на 64 Мп: деталі

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Redmi представить смартфон із камерою на 64 Мп: деталі
Redmi представить смартфон із камерою на 64 Мп: деталі / Фото з вільних джерел

Незабаром після анонсу 64-мегапіксельного сенсора Samsung ISOCELL Bright GW1 в мережі почали з'являтися чутки, що першим просунуту камеру отримає смартфон Samsung Galaxy A70s. Проте, згідно із свіжим витоком, рекордну кількість мегапікселів може отримати смартфон від китайського бренду Redmi.

За даними джерела, до сих пір невідомо, який бренд першим представить смартфон з 64-мегапіксельною камерою.

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Які смартфони отримають нову камеру? Компанія Samsung, за чутками, вже готує до релізу новий Galaxy A70s, дебют якого очікується в другій половині 2019 року. В цей же час, як стверджує інсайдер, свій пристрій з новим модулем камери представить й Redmi.

via GIPHY

Що відомо про нову камеру? Зауважимо, 64-мегапіксельний сенсор ISOCELL Bright GW1 з розміром пікселя 0,8 мкм може знімати в роздільній здатності 16 Мп в умовах слабкого освітлення за допомогою технології Samsung Tetracell. До того ж смартфони з камерами, оснащеними цим датчиком, дадуть змогу користувачам записувати відеоролики з уповільненим рухом з роздільною здатністю 1080p.

Дата старту виробництва. Очікується, що масове виробництво новинки почнеться в другій половині 2019 року.

Що відомо про смартфон Redmi? Докладні специфікації і точна дата анонса нового смартфона Redmi наразі не повідомляються.

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Теги: Техно Смартфони Redmi Samsung Xiaomi Новини Техно
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