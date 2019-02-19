Рейтинг найкращих смартфонів у світі

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OnePlus 6T визнали найкращим смартфоном у світі
OnePlus 6T визнали найкращим смартфоном у світі

Рейтинг із двадцяти найпопулярніших смартфонів у світі сформувало видання Business Insider (BI). В переліку бачимо як дорогі флагманські смартфони, так і китайські бренди.

  1. OnePlus 6T

На першому місці у цьому рейтингу опинився "вбивця флагманів" – OnePlus 6T. Це флагманський смартфон із топовим процесором Qualcomm Snapdragon 845. AMOLED-екран має діагональ 6,41 дюйма та покритий захисним склом Corning Gorilla Glass 6. Основна камера подвійна з модулями на 16 Мп + 20 Мп, а роздільна здатність фронтальної – 16 Мп.

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OnePlus 6T

Вбивця флагманів 

Як стверджують укладачі рейтингу – він добре фотографує, швидко заряджається і довго працює від однієї зарядки. І при цьому має доступну ціну.

  1. iPhone Xr

Цей вибір Business Insider став дещо несподіваним. Адже про проблеми із продажами нового бюджетного смартфона в Apple мовчав хіба лінивий. Та iPhone Xr має чимало хороших характенристик, зокрема нових потужний процесор – A12 Bionic, як у флагманів iPhone Xs та iPhone Xs Max. А його фішкою стали кольори – він отримав одразу 6 яскравих корпусів.

Щоправда, він має товстіші рамки, ніж у флагманів та одинарну основну камеру. При цьому і коштує приблизно на 250 доларів нижче, ніж iPhone Xs.

iPhone Xr

iPhone Xr отримав дуже яскраві кольори

  1. Google Pixel 3 та Pixel 3 XL

На цей смартфон полилось чимало критики. Найбільше користувачів обурив дизайн, а конкретно масивна моноброва та підборіддя внизу екрану. Перевагою можна вважати камеру, яку укладачі рейтингу назвали "найкращою у своєму класі".

Google Pixel 3 and Pixel 3 XL

Користувачі розкритикували зовнішній вигляд смартфонів

  1. Samsung Galaxy Note 9
  2. iPhone XS and iPhone XS Max
  3. LG V40
  4. iPhone X
  5. Samsung Galaxy S9 Plus
  6. iPhone 8 Plus
  7. Samsung Galaxy S9
  8. Huawei Mate 20 Pro
  9. iPhone 8
  10. LG G7
  11. Razer Phone 2
  12. HTC U12+
  13. Galaxy S8 and S8 Plus
  14. Apple iPhone 7 Plus
  15. Moto G6
  16. Motorola Moto Z3
  17. BlackBerry Key2

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Теги: Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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