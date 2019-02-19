Рейтинг найкращих смартфонів у світі

Рейтинг із двадцяти найпопулярніших смартфонів у світі сформувало видання Business Insider (BI). В переліку бачимо як дорогі флагманські смартфони, так і китайські бренди.

OnePlus 6T

На першому місці у цьому рейтингу опинився "вбивця флагманів" – OnePlus 6T. Це флагманський смартфон із топовим процесором Qualcomm Snapdragon 845. AMOLED-екран має діагональ 6,41 дюйма та покритий захисним склом Corning Gorilla Glass 6. Основна камера подвійна з модулями на 16 Мп + 20 Мп, а роздільна здатність фронтальної – 16 Мп.

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Вбивця флагманів

Як стверджують укладачі рейтингу – він добре фотографує, швидко заряджається і довго працює від однієї зарядки. І при цьому має доступну ціну.

iPhone Xr

Цей вибір Business Insider став дещо несподіваним. Адже про проблеми із продажами нового бюджетного смартфона в Apple мовчав хіба лінивий. Та iPhone Xr має чимало хороших характенристик, зокрема нових потужний процесор – A12 Bionic, як у флагманів iPhone Xs та iPhone Xs Max. А його фішкою стали кольори – він отримав одразу 6 яскравих корпусів.

Щоправда, він має товстіші рамки, ніж у флагманів та одинарну основну камеру. При цьому і коштує приблизно на 250 доларів нижче, ніж iPhone Xs.

iPhone Xr отримав дуже яскраві кольори

Google Pixel 3 та Pixel 3 XL

На цей смартфон полилось чимало критики. Найбільше користувачів обурив дизайн, а конкретно масивна моноброва та підборіддя внизу екрану. Перевагою можна вважати камеру, яку укладачі рейтингу назвали "найкращою у своєму класі".

Користувачі розкритикували зовнішній вигляд смартфонів

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