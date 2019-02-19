Рейтинг найкращих смартфонів у світі
Рейтинг із двадцяти найпопулярніших смартфонів у світі сформувало видання Business Insider (BI). В переліку бачимо як дорогі флагманські смартфони, так і китайські бренди.
- OnePlus 6T
На першому місці у цьому рейтингу опинився "вбивця флагманів" – OnePlus 6T. Це флагманський смартфон із топовим процесором Qualcomm Snapdragon 845. AMOLED-екран має діагональ 6,41 дюйма та покритий захисним склом Corning Gorilla Glass 6. Основна камера подвійна з модулями на 16 Мп + 20 Мп, а роздільна здатність фронтальної – 16 Мп.
Читайте також: Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
Вбивця флагманів
Як стверджують укладачі рейтингу – він добре фотографує, швидко заряджається і довго працює від однієї зарядки. І при цьому має доступну ціну.
- iPhone Xr
Цей вибір Business Insider став дещо несподіваним. Адже про проблеми із продажами нового бюджетного смартфона в Apple мовчав хіба лінивий. Та iPhone Xr має чимало хороших характенристик, зокрема нових потужний процесор – A12 Bionic, як у флагманів iPhone Xs та iPhone Xs Max. А його фішкою стали кольори – він отримав одразу 6 яскравих корпусів.
Щоправда, він має товстіші рамки, ніж у флагманів та одинарну основну камеру. При цьому і коштує приблизно на 250 доларів нижче, ніж iPhone Xs.
iPhone Xr отримав дуже яскраві кольори
- Google Pixel 3 та Pixel 3 XL
На цей смартфон полилось чимало критики. Найбільше користувачів обурив дизайн, а конкретно масивна моноброва та підборіддя внизу екрану. Перевагою можна вважати камеру, яку укладачі рейтингу назвали "найкращою у своєму класі".
Користувачі розкритикували зовнішній вигляд смартфонів
- Samsung Galaxy Note 9
- iPhone XS and iPhone XS Max
- LG V40
- iPhone X
- Samsung Galaxy S9 Plus
- iPhone 8 Plus
- Samsung Galaxy S9
- Huawei Mate 20 Pro
- iPhone 8
- LG G7
- Razer Phone 2
- HTC U12+
- Galaxy S8 and S8 Plus
- Apple iPhone 7 Plus
- Moto G6
- Motorola Moto Z3
- BlackBerry Key2
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно