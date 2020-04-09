Rocket Lab продемонструвала в дії альтернативу багаторазовим ракетам Ілона Маска: відео

Крім SpaceX, свій варіант ракети-носія з можливістю повторного використання першого ступеня розробила і американська Rocket Lab. Але на відміну від самостійної посадки на плавучу платформу, ракету перехоплюватимуть вертольотом прямо в повітрі. У мережі вже з'явився відеоролик, що демонструє працездатність незвичайного методу.

Rocket Lab провела випробування з перехоплення прискорювача ракети Electron, який був піднятий в повітря над океаном. Вертоліт компанії успішно "спіймав" його з першої спроби – хоча такі умови дещо відрізняються від реального запуску, фахівці впевнені, що зможуть повторити процедуру і в більш складних обставинах. Варто відзначити, що модуль попередньо був оснащений парашутом, що знижують швидкість падіння.

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Кожен крок до повторного використання – це крок до частіших запусків для наших клієнтів. Ми з нетерпінням чекаємо подальшого розвитку цієї технології в цьому році і повернення пілотованої ракети на завод,

– зазначив засновник і виконавчий директор Rocket Lab Пітер Бек.

Демо-запуск ракети Electron з її поверненням:

Чому SpaceX не використовує такий спосіб

Компанія Ілона Маска вирішила піти складнішим шляхом та навчила свої ракети самостійно сідати на платформу в океані та спеціальну платформу на суші. Раніше Маск розповідав, що спершу SpaceX розглядала аналогічні методи вилову ракет за допомогою гелікоптерів, однак зробити це не так просто, як може здатися на перший погляд.

Річ у тім, що такий метод залежить від багатьох чинників, які не завжди можливо спрогнозувати. Різкі пориви вітру та раптова зміна погоди може серйозно вплинути на успішність повернення ракети.

Що відомо про Rocket Lab?Це американська компанія спеціалізується на запуску малих супутників і бере участь в деяких проектах NASA. Кожен з прискорювачів Electron коштує близько 5 мільйонів доларів, тому виробник прагне скоротити свої витрати за рахунок повторного використання дорогого устаткування.

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