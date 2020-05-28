Російські ЗМІ "знайшли" в українській грі Strategic Mind: Blitzkrieg пропаганду нацизму

ЗМІ Росії накинулися на покрокову стратегію Strategic Mind: Blitzkrieg від київської студії Starni Games, що вийшла в Steam 22 травня. Пропаганду нацизму вгледіли у одній із заставок після закінчення ігрової місій, в якій Гітлер, в оточенні вищих офіцерів Рейху, приймає парад Перемоги на головній площі Москви.

До скандалу приєдналися федеральні органи. Сенатор Ради федерації Росії Франц Клінцевич загрожує авторам гри кримінальним переслідуванням, розповідає itc.ua.

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Що відомо про гру Strategic Mind: Blitzkrieg?Це третя покрокова стратегія студії Starni Games на тему Другої світової війни. Вона присвячена німецької військової кампанії 1939-45 років. Як і багато подібних ігор, стратегія містить альтернативні місій, в яких гравцеві пропонується переломити хід знаменитих битв минулого, виступаючи на стороні тих, хто програв.

В чому "проблема"

В одній з місій Strategic Mind: Blitzkrieg – битва за Москву, гравець може взяти на себе командування німецькими військами. Місією гравця є захоплення столиці СРСР. Відеоролик, про який йде мова, з'являється після перемоги в цій місії.

Відео, яке так не сподобалося росіянам:

Як відреагували російські ЗМІ

Як завжди – вкрай неадекватно. Вони звинуватили українських розробників у пропаганді нацизму. Практично половина годинної програми "60 хвилин по гарячих слідах" від 26 травня 2020 року на телеканалі "Росія 24" присвячена нападкам на гру. Тут вже росіяни зовсім пустилися берега і згадали Степана Бандеру, Симона Петлюру, воїнів УПА та членів ОУН.

Авторам гри погрожують кримінальним переслідуванням, аккаунт студії на YouTube був заблокований через численні скарги, а Facebook видалив частину роликів гри.

Як відреагували творці гри

Ситуацію прокоментував глава студії Starni Games Ігор Тимошенко:

"Ми ні в якому разі не намагаємося пропагувати або прославляти нацистську ідеологію і беззастережно засуджуємо військові злочини, вчинені Третім Рейхом. У грі є елементи альтернативної історії: в разі програшу гравця показується відеоролик, в якому радянські танки беруть Рейхстаг, в разі ж його перемоги в одній з місій німецькі війська захоплюють Москву. Перемігши в битві за Москву ви дійсно можете побачити епізод з альтернативної історії – парад німецьких військ на Красній площі.

У нашій грі близько 90 хвилин відеороликів, і подивившись їх всі ви переконаєтеся, що Гітлер і Герінг показані в них, як негативні персонажі, які віддають злочинні накази. Іншим дійовим особам доводиться вибирати між присягою й совістю, виконуючи накази фюрера. Більш того, в певний момент гри Гітлера вбивають учасники Опору. До того ж, гра повністю денацифікує – всі символи й зображення, заборонені законодавством (на кшталт "свастики"), були замінені денацифікованими символами.

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Реакція ігрової спільноти

Наразі оцінка гравців Steam у Strategic Mind: Blitzkrieg становить досить високі 84/100 балів. Гра з'явилася в продажу 5 днів тому, її вартість для України – 499 грн. За 96 годин з моменту релізу розробники встигли випустити три патчі, які виправляють деякі помилки.