Російські спецслужби затіяли масштабну кібератаку на суди України: деталі від СБУ

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Спецслужби РФ розсилали віруси в українські суди, – СБУ
Спецслужби РФ розсилали віруси в українські суди, – СБУ / Фото з відкритих джерел

Російські спецслужби планували провести масштабну кібератаку на системи судової влади України. Хакери РФ планували блокувати роботу системи та викрадати службову інформацію.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Так, працівники СБУ зафіксували, що кібератака розпочалася через розсилку електронною поштою заражених вірусом підроблених бухгалтерських документів.

Після відкриття файлів на комп’ютери приховано завантажувалось шкідливе програмне забезпечення для несанкціонованого втручання до судових інформаційних систем та викрадення службової інформації,
– йдеться у повідомленні.

Як повідомляє СБУ, виявлена вірусна програма з’єднувалась з контрольно-командними серверами, які мають, зокрема, російські ІР-адреси.За висновками фахівців, російські спецслужби планували блокувати функціонування судової інформаційної системи України.

"Завдяки спільним заходам із Державною судовою адміністрацією та Держспецзв’язку вдалося локалізувати негативні акції кібератаки та попередити її подальший розвиток", – сказано у повідомленні.

До слова, нещодавно Чехія звинуватила російські спецслужби в кібератаках на МЗС і Міноборони. Найпотужніша кібератака тривала майже рік – хакерам вдалося скопіювати переписку зі 150 електронних мейлів співробітників відомства МЗС.

Теги: Новини Росії Техно Судді Інтернет Хакерська атака
Джерело: 24 Канал
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