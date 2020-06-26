З’явився оригінальний додаток CheckCheck, що допомагає користувачеві виявити справжність таких брендів, як Nike, Jordan, Yeezy та інші.

Додаток CheckCheck можна завантажити за посиланням.

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Деталі

Застосунок працює на базі штучного інтелекту. Перевірка кросівок на справжність триває приблизно 30 хвилин.

Користувачеві потрібно зробити фото кросівок, оригінальність яких хоче перевірити. Далі знімок надходить до людей-аутентифікаторів. Вони перевіряють кросівки і повідомляють результати.

Окрім того, цей сервіс може надати користувачам інструменти та порад, як в майбутньому самостійно ідентифікувати підробку.

Розробники кажуть, що їхній додаток CheckCheck має особливо зацікавити тих, хто купує взуття на ресейл-платформах. Адже в інтернеті перевірити постачальника та продукт складніше.

Хоч визначити оригінальність допомагають люди, та застосунок працює в режимі 24/7.

Ціна

CheckCheck – платний додаток. За кожну перевірку пари взуття користувач має заплатити долар.