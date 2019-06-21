Розробили сайт, що показує зміни температури на планеті з 1901 до 2018 року

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Сайт показує зміни клімату
Сайт показує зміни клімату / agro.dn.gov.ua

Кліматолог з Університету Редінга Ед Хокінс розробив сайт, який показує кліматичні зміни у різних країнах світу. Для порівняння він використав період часу від 1901 до 2018 року. На сайті можна побачити кліматичні зміни на кожній країні окремо.

Так, ці зміни можна простежити у вигляді смужок теплих і холодних кольорів, що ілюструють зміну середньої температури за останнє століття.

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В основу ілюстрації поклали дані організації Berkeley Earth, яка досліджує зміни клімату.

Розробили сайт, що показує зміни клімату

Так виглядає візуалізація змін клімату в Україні з 1901 по 2018 рік

Завантаж та поділись. Цю візуалізацію можна легко завантажити. Автор сайту закликає це робити та ділитись зображенням у соцмережах з хештегом #ShowYourStripes. Таким чином вчений хоче привернути увагу до проблеми зміни клімату.

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Теги: Техно Новини Техно Екологія Інтернет
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