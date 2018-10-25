Розробника Battlefield V забанили у грі Call of Duty: Black Ops 4

Схоже, конкуренція головних шутерів осені – Call of Duty: Black Ops 4 та Battlefield V – виходить на новий рівень. Нещодавно дизайнера гри Battlefield V забанили в новій частині серії Call of Duty.

Про це повідомляє 4PDA.

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Варто відзначити, що розробник майбутнього бойовика про Другу світову війну не займався промисловим шпигунством і не намагався вкрасти секретні відомості про Black Ops 4. Співробітник DICE просто насолоджувався грою: бігав по полю бою і майстерно вбивав супротивників.

Саме це, впевнений дизайнер, його і згубило: античит-система вирішила, що геймер дуже хороший.

Флоріан Ле Бьян – дизайнер геймплея Battlefield V – вважає, що всьому виною його віртуозні навики гри: всього за кілька годин до бана Флоріан виклав ролик, в якому без труднощів роздає один хедшот за іншим.

Запис гри Ле Бьяна – дивіться відео

Античит, очевидно, вважав його влучність заслугою AimBot. Розробник покликав в Twitter своїх колег з Treyarch і попросив його розбанити. На підтвердження невинності він опублікував ще одне відео: добірку кращих фрагів, зароблених без допомоги нелегального програмного забезпечення.

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Невідомо, чи отримав Флоріан доступ до свого облікового запису. Раніше він був професійним геймером і виступав за команду Fnatic, так що його вражаюча точність зовсім не випадковість, а результат багаторічних тренувань.

В Call of Duty: Black Ops 4, нагадаємо, гостро стоїть питання використання AimBot. Treyarch запевняє, що займається боротьбою з порушниками, так що цілком можливо, що розробники просто переборщили. Або хтось скористався їх порадою та поскаржився на Ле Бьяна.

Що таке AimBot? Вміння людини, яка грає в шутери, швидко та точно наводити приціл на ціль. З його допомогою будь-який противник буде повалений за лічені секунди в голову. За таке у грі легко можна отримати бан.

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