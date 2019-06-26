Розробники гри DOOM неочікувано відреагували на твіт Ілона Маска

Ілон Маск відомий своїми амбітними планами щодо освоєння Марсу. Нещодавно підприємець опублікував постер Occupy Mars, на який неочікувано відреагували розробники гри DOOM.

Офіційний Twitter-аккаунт DOOM не став розпилюватися на погрози і попередження про можливі наслідки таких дій, а просто побажав винахіднику удачі.

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Коротке повідомлення дуже сподобалося читачам і зібрало більше 12 тисяч лайків.

good luck — DOOM (@DOOM) 24 червня 2019 р.

Дата запуску ракети на Марс. Зауважимо, перший політ ракети Starship на Марс запланували на 2022 рік, а люди повинні відправитися туди вже в 2024 році.

Дата виходу DOOM Eternal. Щодо наступної глави DOOM з підзаголовком Eternal, то її реліз відбудеться набагато раніше – 22 листопада 2019 року.

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