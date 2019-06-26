Розробники гри DOOM неочікувано відреагували на твіт Ілона Маска

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Розробники гри DOOM неочікувано відреагували на твіт Ілона Маска
/ Esquire

Ілон Маск відомий своїми амбітними планами щодо освоєння Марсу. Нещодавно підприємець опублікував постер Occupy Mars, на який неочікувано відреагували розробники гри DOOM.

Офіційний Twitter-аккаунт DOOM не став розпилюватися на погрози і попередження про можливі наслідки таких дій, а просто побажав винахіднику удачі.

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Коротке повідомлення дуже сподобалося читачам і зібрало більше 12 тисяч лайків.

Дата запуску ракети на Марс. Зауважимо, перший політ ракети Starship на Марс запланували на 2022 рік, а люди повинні відправитися туди вже в 2024 році.

Дата виходу DOOM Eternal. Щодо наступної глави DOOM з підзаголовком Eternal, то її реліз відбудеться набагато раніше – 22 листопада 2019 року.

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Теги: Техно IT-бізнес Новини Техно Ілон Маск Марс
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