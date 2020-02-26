Розумні колонки "шпигують" за власниками до 20 разів на день

Після низки витоків особистих даних користувачів голосових асистентів багато власників розумних колонок виразили побоювання, що їх особиста інформація записується без дозволу. Вчені із США та Великобританії провели спільне дослідження, аби перевірити цю теорію – побоювання користувачів виявилися не безпідставними.

Що відомо про дослідження

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В результаті експерименту, проведеного дослідниками з Північно-Східного університету Бостона та Імперського коледжу Лондона, з'ясувалося, що ґаджети здатні активувати систему голосового розпізнавання навіть без спеціальних команд з боку користувача, йдеться на офіційному сайті дослідницької групи.

Зокрема, пристрої "прокидалися" від сторонніх діалогів з фільмів. В ході тестування в приміщенні відтворювалися різні фільми і серіали, щоб визначити, які слова, що не належать до кодових, можуть запустити механізм розпізнавання і запису мови.

Моделі, які брали участь в експериментах

Google Home Mini першого покоління (кодові слова: OK / Hey / Hi, Google)

Apple HomePod першого покоління (кодове слово: Hey, Siri)

Harman Kardon Invoke під управлінням помічника Microsoft (кодове слово: Cortana)

Amazon Echo Dot другого покоління (кодові слова: Alexa, Amazon, Echo, Computer)

Amazon Echo Dot третього покоління (кодові слова: Alexa, Amazon, Echo, Computer)

Результати

Дослідження показало, що ненавмисна активація смарт-колонок відбувалася до 19 разів на день, причому найбільш "уважними" виявилися Apple HomePod і Harman Kardon Invoke. Найчастіше пристрої спрацьовували на серіалах "Дівчата Гілмор" та "Офіс" – імовірно через велику кількость діалогів.

У низці випадків активувати розумний пристрій могли і зовсім випадкові слова. Наприклад, Amazon Echo Dot починала прослуховування, навіть коли чула фразу "Kevin's car" замість "Alexa".

Інші важливі дослідження групи

Раніше Північно-Східний університет та Імперський коледж уже проводили спільне дослідження, згідно з результатами якого, багато розумних пристроїв не тільки активно записують фрази користувачів, а й передають їх третім особам, включаючи маркетингові компанії.

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