10 самых мощных смартфонов апреля – рейтинг AnTuTu

Популярный сервис AnTuTu проводит тестирование производительности смартфонов и опубликовал свежий рейтинг самых мощных устройств на Android. В апреле этот рейтинг возглавил смартфон OPPO Find X2 Pro.

Как показывает результат тестирования AnTuTu, новинка от OPPO набрала 607 147 баллов, передает gizchina.com.

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В общем все 10 крупнейших смартфонов оснащены топовым процессором Qualcomm Snapdragon 865. 5 моделей из этих смартфонов получили 12 ГБ оперативной памяти, а остальные пять имеют по 8 ГБ.

Кстати, в десятку самых мощных смартфонов вошли модели смартфонов, принадлежащих двум китайским технокорпорациям – BBK и Xiaomi. Как известно, в конгломерат BBK входят компании OnePlus, OPPO, Vivo и Realme.

10 самых мощных смартфонов апреля:

OPPO Find X2 Pro 12/256 ГБ – 607 147 баллов

OPPO Find X2 8/256 ГБ – 602 191 баллов

iQOO Neo3 8/256 ГБ – 600 893 баллов

Xiaomi Mi 10 Pro 12/512 ГБ – 599 859 баллов

OPPO Ace2 8/128 ГБ – 594 678 баллов

Redmi K30 Pro 8/256 ГБ – 594 328 баллов

iQOO 3 12/256 ГБ – 587 510 баллов

Realme X50 Pro 5G 8/128 ГБ – 587 386 баллов

Vivo NEX 3S 5G 12/256 ГБ – 586 515 баллов

Black Shark 3 Pro 12/512 ГБ – 586 062 баллов

Уже в мае можно ожидать, что список пополнит новинка от BBK – OnePlus 8, представленный недавно.

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