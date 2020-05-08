24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

10 самых мощных смартфонов апреля – рейтинг AnTuTu

- Читати новину українською
OPPO Find X2 Pro – самый мощный смартфон апреля
OPPO Find X2 Pro – самый мощный смартфон апреля / 9to5google.com

Популярный сервис AnTuTu проводит тестирование производительности смартфонов и опубликовал свежий рейтинг самых мощных устройств на Android. В апреле этот рейтинг возглавил смартфон OPPO Find X2 Pro.

Как показывает результат тестирования AnTuTu, новинка от OPPO набрала 607 147 баллов, передает gizchina.com.

Интересно Неожиданный лидер: назван самый продаваемый смартфон начала 2020 года

В общем все 10 крупнейших смартфонов оснащены топовым процессором Qualcomm Snapdragon 865. 5 моделей из этих смартфонов получили 12 ГБ оперативной памяти, а остальные пять имеют по 8 ГБ.

Кстати, в десятку самых мощных смартфонов вошли модели смартфонов, принадлежащих двум китайским технокорпорациям – BBK и Xiaomi. Как известно, в конгломерат BBK входят компании OnePlus, OPPO, Vivo и Realme.

10 самых мощных смартфонов апреля:

  • OPPO Find X2 Pro 12/256 ГБ – 607 147 баллов
  • OPPO Find X2 8/256 ГБ – 602 191 баллов
  • iQOO Neo3 8/256 ГБ – 600 893 баллов
  • Xiaomi Mi 10 Pro 12/512 ГБ – 599 859 баллов
  • OPPO Ace2 8/128 ГБ – 594 678 баллов
  • Redmi K30 Pro 8/256 ГБ – 594 328 баллов
  • iQOO 3 12/256 ГБ – 587 510 баллов
  • Realme X50 Pro 5G 8/128 ГБ – 587 386 баллов
  • Vivo NEX 3S 5G 12/256 ГБ – 586 515 баллов
  • Black Shark 3 Pro 12/512 ГБ – 586 062 баллов

Уже в мае можно ожидать, что список пополнит новинка от BBK – OnePlus 8, представленный недавно.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Менеджер паролей Google Chrome: как его настроить
сегодня , 19:13 Менеджер паролей Google Chrome: как его настроить
Назар Токар
15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
7 мая , 12:08 15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
"Убийца" Xiaomi: что известно об амбициозном бренде Realme
7 мая , 10:03 "Убийца" Xiaomi: что известно об амбициозном бренде Realme
Ірина Полицька