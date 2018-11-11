5 убедительных причин купить фитнес-трекер Huawei Honor Band 4

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Huawei Honor Band 4
Huawei Honor Band 4 / Фото из открытых источников

На рынке сейчас представлен очень широкий выбор недорогих фитнес-трекеров. Поэтому у потенциального пользователя глаза разбегаются – какую же модель выбрать.

Издание  prostotech.com подготовил 5 причин, почему стоит обратить внимание на модель Huawei Honor Band 4.

Это простой, но функциональный браслет. Он немного дороже своего конкурента – Mi Band 3, но у него и немало преимуществ.

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Вот пять самых важных преимуществ:

1. Цветной дисплей с диагональю 0,95 дюйма вмещает гораздо больше информации, чем на Mi Band 3. Да и на цветной экран в принципе смотреть приятнее, чем на монохромный.

2. Пульсометр, который неплохо работает даже во время упражнений и подсказывает, когда надо снизить нагрузку, а когда нарастить. Кстати, типов упражнений тоже достаточно: бег на свежем воздухе, бег в зале, велотрип, велотренажер, свободная тренировка (вероятно, в качелях) и плавание.

3. Мониторинг сна. Тут та же система, которая есть в более дорогом Huawei Band 3 Pro: браслет различает восемь типов сна и дает полный анализ. Более того, девайс в курсе шести самых популярных расстройств сна – Honor Band 4 сам ставит диагноз и дает советы по лечению.

Huawei Honor Band 4: обзор

4. В обычном режиме браслет работает автономно 10-14 дней – это хороший показатель, хоть и немного ниже, чем у Mi Band 3.

5. Honor Band 4 оборудован прочным защищенным стеклом и водозащитным корпусом (можно плавать).

Вообще, от флагманского Huawei Band 3 Pro этот гаджет отличается только отсутствием GPS. Стоит почти вдвое переплачивать за эту опцию? Возможно, да, если будущий пользователь увлекается бегом.

Источник:  prostotech.com

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Автор: Блог Медиа
Теги: Техно Гаджеты Фитнес-трекер Huawei
Источник: Техно
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