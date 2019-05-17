5G в Украине быть: Порошенко подписал соответствующий указ

72 Читати новину українською
5G в Украине быть: Порошенко подписал соответствующий указ
5G в Украине быть: Порошенко подписал соответствующий указ / Hsto.org

В Украине скоро появится 5G, соответствующий указ об этом подписал президент Петр Порошенко в пятницу, 17 мая.

Указ называется "Об обеспечении услуг для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения" (5G). И отметил, что такое решение является своевременным и отвечает требованиям времени. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Администрацию Президента.

Читайте также: Что такое 5G и когда технология появится в Украине

Петр Порошенко также добавил, что стандарт 5G это новые возможности для людей, для IT-сектора, для правительства, новые поступления в государственный бюджет, а также новые инвестиции в Украину. И самое главное – Украина уж точно не отстает.

И это – главное изменение, которое произошло за пять лет. Украина – среди лидеров, и мы должны сделать все, чтобы в 2020 году стандарт 5G в Украине работал,
– сказал Порошенко перед подписанием указа.

Президент также подчеркнул, что развитие мобильной связи в Украине в последние годы было впечатляющим, а конкурсы на 3G и 4G связь – образцом прозрачного проведения торгов.

Президент также поблагодарил национального регулятора телекоммуникационной ветви и его главу Александра Животовского за усердную и прозрачную работу в сфере предоставления этих услуг.

Что такое 5G?
Это пятое поколение мобильной связи, которое придет на смену существующему стандарту 4G. По прогнозам аналитиков настоящий "5G бум" ожидают в 2020 году, когда большинство операторов стандартизируют свои сети под новый формат. К слову, планируется несколько этапов внедрения сетей пятого поколения: сначала заработает 5G NR Non stand-alone, которая будет использовать уже существующую сеть 4G LTE eNB, позже 5G получит собственные частоты.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Лещенко и его квартира: что известно об элитной недвижимости нардепа
сегодня
1710
Теги: Петр Порошенко Техно Новости Техно 5G Интернет
Источник: Техно 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
OnePlus 7 представили официально: характеристики и цена нового убийцы флагманов
14 мая 21:16 OnePlus 7 представили официально: характеристики и цена нового убийцы флагманов
710
Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
14 мая 20:07 Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
Анастасія Можаровська 852
Итоги Google I/O 2019: что представила компания
13 мая 08:45 Итоги Google I/O 2019: что представила компания
222
Кто такой Джек Дорси: основатель Twitter, который превратил детскую мечту в миллиарды
12 мая 18:03 Кто такой Джек Дорси: основатель Twitter, который превратил детскую мечту в миллиарды
Анастасія Можаровська 995
От продавцов риса до гигантов рынка электроники: как развивалась компания Sony
11 мая 22:01 От продавцов риса до гигантов рынка электроники: как развивалась компания Sony
Анастасія Можаровська 316
Новости
Больше новостей
Залиште відгук