5G в Украине быть: Порошенко подписал соответствующий указ

В Украине скоро появится 5G, соответствующий указ об этом подписал президент Петр Порошенко в пятницу, 17 мая.

Указ называется "Об обеспечении услуг для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения" (5G). И отметил, что такое решение является своевременным и отвечает требованиям времени. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Администрацию Президента.

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Петр Порошенко также добавил, что стандарт 5G это новые возможности для людей, для IT-сектора, для правительства, новые поступления в государственный бюджет, а также новые инвестиции в Украину. И самое главное – Украина уж точно не отстает.

И это – главное изменение, которое произошло за пять лет. Украина – среди лидеров, и мы должны сделать все, чтобы в 2020 году стандарт 5G в Украине работал,

– сказал Порошенко перед подписанием указа.

Президент также подчеркнул, что развитие мобильной связи в Украине в последние годы было впечатляющим, а конкурсы на 3G и 4G связь – образцом прозрачного проведения торгов.

Президент также поблагодарил национального регулятора телекоммуникационной ветви и его главу Александра Животовского за усердную и прозрачную работу в сфере предоставления этих услуг.

Что такое 5G?

Это пятое поколение мобильной связи, которое придет на смену существующему стандарту 4G. По прогнозам аналитиков настоящий "5G бум" ожидают в 2020 году, когда большинство операторов стандартизируют свои сети под новый формат. К слову, планируется несколько этапов внедрения сетей пятого поколения: сначала заработает 5G NR Non stand-alone, которая будет использовать уже существующую сеть 4G LTE eNB, позже 5G получит собственные частоты.

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