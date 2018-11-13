Alibaba установил рекорд во время распродажи на День холостяка

Китайский интернет-магазин Alibaba Group установил рекорд продаж в День холостяка. В этом году компания заработала 31 миллиардов долларов. Это на 5 миллиардов больше, чем было продано в прошлом году.

Об этом пишет компания в Alibaba в соцсети.

Как известно, День холостяка – это распродажа в Китае, вроде черной пятницы. Его проводят 11 ноября.

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Интересно, что первый миллиард долларов компания заработала за минуту и 25 секунд. Эта выручка больше чем в западных интернет-магазинах на черную пятницу.

And there it is. Gross merchandise volume at this year's 11.11 Global Shopping Festival tops last year's total. pic.twitter.com/YVEzXfFulv — Alibaba Group (@AlibabaGroup) 11 листопада 2018 р.

Компания Xiaomi тоже брала в распродаже активное участие, предлагая покупателям свою продукцию по привлекательным ценам. По данным Tmall, известный производитель электроники стал лидером по объему продаже и выручке во время Дня холостяка.

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