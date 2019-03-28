Американцы планируют вернуться на Луну к 2024 году

Похоже, планы вернуть американских космонавтов на Луну к концу 2020 годов были довольно амбициозными. Вице-президент США Майкл Пенс объявил, что отныне США планируют вернуться на спутник Земли уже в 2024 году.

Как сообщает Engadget, Пенс считает, что США должны оставаться первыми в космосе в этом веке ради первенства в экономике, национальной безопасности и создания "правил и ценностей космоса" путем более настойчивого присутствия Америки в космическом пространстве.

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Главные риски. Господин Пенс согласен, что сроки совсем небольшие, но все же заявил, что они вполне реалистичны и указал на посадку "Аполлона-11" как пример того, как быстро США могут двигаться вперед, если страна мотивированная. Он предположил, что может потребоваться использование частных ракет, если ракета-носитель Space Launch System не будет готова вовремя.

Есть одна главная проблема с планами: не ясно, есть ли деньги на такое дорогостоящее предприятие. Хотя предлагаемый бюджет на 2020 финансовый год немного увеличит финансирование NASA до 21 миллиарда долларов.

In a speech just now, Mike Pence proposed sending astronauts back to the Moon within five years.



Just as a reminder, here’s the NASA budget over time. Current projections for 2018/2019/2020 are small fluctuations on the 2017 point. See if you can spot the Apollo years. pic.twitter.com/sLwdEjhdJg — Katie Mack (@AstroKatie) March 26, 2019

Прогнозы специалистов. Астрофизик Кэти Мак отметила, это будет лишь малая часть финансирования по сравнению с временами программы "Аполлон" в 1960 годах. Хотя за последние десятилетия федеральный бюджет явно вырос, как и затраты на космические путешествия. Правительству, возможно, придется потратить гораздо больше, если оно собирается достичь своей цели.

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