Американцы планируют вернуться на Луну к 2024 году
Похоже, планы вернуть американских космонавтов на Луну к концу 2020 годов были довольно амбициозными. Вице-президент США Майкл Пенс объявил, что отныне США планируют вернуться на спутник Земли уже в 2024 году.
Как сообщает Engadget, Пенс считает, что США должны оставаться первыми в космосе в этом веке ради первенства в экономике, национальной безопасности и создания "правил и ценностей космоса" путем более настойчивого присутствия Америки в космическом пространстве.
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Главные риски. Господин Пенс согласен, что сроки совсем небольшие, но все же заявил, что они вполне реалистичны и указал на посадку "Аполлона-11" как пример того, как быстро США могут двигаться вперед, если страна мотивированная. Он предположил, что может потребоваться использование частных ракет, если ракета-носитель Space Launch System не будет готова вовремя.
Есть одна главная проблема с планами: не ясно, есть ли деньги на такое дорогостоящее предприятие. Хотя предлагаемый бюджет на 2020 финансовый год немного увеличит финансирование NASA до 21 миллиарда долларов.
Прогнозы специалистов. Астрофизик Кэти Мак отметила, это будет лишь малая часть финансирования по сравнению с временами программы "Аполлон" в 1960 годах. Хотя за последние десятилетия федеральный бюджет явно вырос, как и затраты на космические путешествия. Правительству, возможно, придется потратить гораздо больше, если оно собирается достичь своей цели.
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