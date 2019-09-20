Американская компания представила доступный электрокар: особенности и приятная цена

Автомобили с электродвигателями пользуются популярностью среди водителей разных стран, однако не всех устраивает цена подобного транспорта. Американская компания Arcimoto объявила о старте продаж электрокара Fun Utility Vehicle (FUV), который может похвастаться более доступной цене, чем у конкурентов.

Главные особенности. Новинка с необычной трехколесной конструкцией развивает скорость до 120 километров в час и способна проехать до 164 километров на одном заряде аккумуляторов, сообщает SlashGear.

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В базовую комплектацию модели входят подогрев сидений, Bluetooth-акустика, съемные двери и зарядный кабель. Покупатели могут также выбрать цвет кузова при оформлении заказа.



Трехколесный электрокар Arcimoto Fun Utility Vehicle

Цена. Одна из ключевых фишек автомобиля – его цена, которая составляет 19 900 долларов. Для сравнения, базовая комплектация популярной модели Tesla Model 3 стартует с отметки 30 353 долларов в интернет-магазине производителя.



Arcimoto Fun Utility Vehicle

Планы компании. По данным Arcimoto, предзаказ на новинку оформили 4128 покупателей. В планах вендора – выпуск серии специализированных электромобилей, построенных на той же платформе.

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