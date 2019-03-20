Apple AirPods 2: компания представила новое поколение беспроводных наушников

Компания Apple продолжает радовать фанатов новинками. 20 марта купертиновцы официально представили новое поколение беспроводных наушников AirPods.

25 марта компания готовит презентацию, на которой, по слухам, представят новый стриминговый видеосервис. При этом немало новинок в компании решили не придерживать до презентации и начали публиковать у себя на сайте.

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В частности, мы уже увидели новые iPad Air и iPad mini, а также обновленную линейку компьютеров iMac. Теперь очередь дошла и до нового поколения наушников AirPods.

Характеристики. AirPods нового поколения оснащены чипом Apple H1, который разработали специально для наушников. Он должен повысить вычислительную производительность, ускорить соединение и увеличить время автономной работы. Наушники поддерживают голосового помощника Siri.

Новое поколение AirPods

Также новинка получила кейс, поддерживающий беспроводную зарядку. Кстати, этот кейс можно купить отдельно.

Цена AirPods:

Наушники в стандартном кейсе оценены в 159 долларов (4 300 гривен); Стоимость AirPods в кейсе с поддержкой беспроводной зарядки – 199 долларов (5 400 гривен); Цена самого кейса с поддержкой беспроводной зарядки – 79 долларов (2 100 гривен).

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