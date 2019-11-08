Как будет выглядеть операционная система iOS 14: видео

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Apple iOS 14: когда выйдет, дата и как будет выглядеть
Как будет выглядеть iOS 14 / unsplash

Прошло лишь немного больше месяца после того, как компания Apple выпустила финальную версию своей операционной системы iOS 13. Однако энтузиасты уже взялись прогнозировать, какой станет следующая ревизия ОС от Apple.

На YouTube уже появился видеоролик с реалистичным вариантом интерфейса неанонсированной прошивки.

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Что нового появится в iOS 14? Создатель ролика предполагает, что с выходом iOS 14 Apple изменит большинство иконок стандартных приложений, дизайн которых перестал развиваться после релиза iOS 7.

Вторым ключевым изменением может стать интерфейс приложения "Телефон", который во время входящего звонка не будет полностью перекрывать экран устройства, а будет отображаться в виде всплывающего окна.

Автор концепта уверен, что Apple интегрирует в новую версию мобильной ОС поддержку анимированных GIF-изображений, реализует для смартфонов режим многозадачности Split View и также добавит возможность перетаскивания файлов с помощью функции Drag and Drop.

Какой будет iOS 14 – смотрите видео

Кроме того, дизайнер прогнозирует появление возможности выбора приложений по умолчанию для различных типов файлов и функции переноса иконок приложений в любую точку рабочего стола без жесткой привязки к сетке.

Дата анонса iOS 14. Стоит отметить, это видео, лишь предположение автора. Какая будет следующая версия мобильной операционной системы Apple, станет известно только летом 2020 года во время мероприятия WWDC для разработчиков.

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Теги: Новости Техно Техно Интернет iOS Apple
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