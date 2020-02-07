Возможности ночной съемки iPhone 11 показали на видео

В январе компания Apple объявила о проведении фотоконкурса, главным требованием к участникам было использование ночного режим при съемке на iPhone 11. Чтобы подчеркнуть "умение" камеры и своих девайсов в условиях плохого освещения, компания опубликовала ролик с демонстрацией работы функции.

Видеоряд демонстрирует примеры ночной съемки на iPhone 11 часть из которых продемонстрировали во время презентации гаджета, другую показали во время анонса конкурса Shot on iPhone Night Mode, прием работ на который закончился 29 января.

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Компания демонстрирует работу нового режима в серии сравнительных фотографий, сделанных с одного ракурса до и после активации алгоритма.

Делайте более естественные снимки с помощью ночного режима в iPhone 11 и iPhone 11 Pro,

– говорится в описании к видео.

Как снимает iPhone 11 в ночном режиме – смотрите видео

Функция ночной съемки дебютировала в линейке смартфонов iPhone 11 и автоматически активируется в приложении камеры, когда датчики регистрируют недостаточную освещенность в кадре.

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