Apple может выпустить еще одни наушники: что об этом известно

Компания Apple может вскоре выпустить еще одни наушники, Правда, они будут существенно отличаться от тех, что производитель создавал ранее. Это должны быть накладные беспроводные наушники под собственным брендом.

Как передает популярный YouTube-блогер Джон Проссер, место для соответствующего продукта уже зарезервировано в базе данных Target.

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Что известно

Новые наушники в базе имеют название Apple AirPods (Generation X). В базе также указано три вида наушников, это может свидетельствовать о том, что наушники получат три цветовых решения.

Такие списки в базе данных Target случаются довольно часто. Появление там товара обычно свидетельствует о том, что он выйдет в течение ближайшего месяца или даже недели.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this



Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399.



Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47 — Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020

Правда название продукта в списке может быть указано неточно. Технически, выпуск накладных наушников – это не новый продукт для Apple. Ранее компания уже выпускала накладные наушники под брендом Beats.

Цена

В Target даже указана цена нового продукта. Apple AirPods (Generation X) должны стоить 399 долларов (почти 10 тысяч гривен).

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