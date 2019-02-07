Apple потеряет ценного сотрудника: детали

Из компании Apple в апреле уйдет председатель розничной торговли Анжела Арендс. На должность Арендс назначат Дейрдре О'Брайана, который сейчас руководит отделом кадров.

Как сообщает ресурс 3DNews, Анжела Арендс приступила к работе в Apple в 2014 году, уступив для этого должности генерального директора модного британского дома Burberry Group.

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Отметим, это уже третий руководитель розничной торговли Apple, который покинет эту должность с начала создания розничной сети магазинов компании. В дальнейшем для этой роли не будет своего кресла. Вместо Арендс управлять сетями продаж будет действующий глава отдела кадров и ветеран компании Дейрдре О'Брайан, а его должность получит название Retail+People.

Почему Анжела Арендс уходит из компании? Возможно, в компании довольны преобразованиями Анжелы Арендс. Ее стараниями магазины Apple превратились в многофункциональные площадки, а товары Apple, включая умные часы, стали модными аксессуарами, а не просто электронными гаджетами.

Анжела Арендс занимала должность председателя розничной торговли с 2014 года / Getty Images

Сама Анжела прокомментировала выход с Apple желанием реализовать себя с использованием новых профессиональных и личных качеств. Некоторые аналитики, наоборот, считают, что в Apple обеспокоены снижением объемом продаж и пытаются снова решить проблему заменой руководящего состава.

История сети розничной торговли Apple. Сеть магазинов Apple Store еще в 2000 году начал создавать бывший генеральный директор компании Стив Джобс. Во главе этой инициативы и подразделения он поставил Рона Джонсона. Через 10 лет Джонсон ушел из компании, а год спустя Apple покинул его заместитель и кандидат на пост главы розничной сети Джерри Макдугал.

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На место Джонсона быстро выбрали Джона Броветта из сети английских магазинов Dixons. Через год Броветта сменила Анжела Арендс, которая продержалась на посту около четырех лет.

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