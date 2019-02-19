Apple представит полностью обновленный MacBook Pro: детали

26 Читати новину українською
Концепт 16-дюймового MacBook Pro
Концепт 16-дюймового MacBook Pro / Фото из открытых источников

Известный аналитик Минг-Чи Куо, который известен своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился новой порцией предсказаний относительно продукции Apple. По его словам, купертиновцы представят в 2019 году 16-дюймовый MacBook Pro в новом дизайне.

Как сообщает 9to5mac, это самая большая версия ноутбуков Apple с момента прекращения продаж 17-дюймового MacBook Pro в 2012 году.

Читайте также: 36-летний компьютер Apple до сих пор работает: как он выглядит

Минг-Чи Куо сообщил, что также в продажу поступят 13-дюймовые ноутбуки с 32 ГБ оперативной памяти. Отметим, ранее такая роскошь была доступна только 15-дюймовым MacBook Pro.

MacBook Pro

Вероятный дизайн MacBook Pro

Ранее Apple выпускала профессиональные мониторы для дизайнеров. И вот теперь, компания решила вернуться в этот сегмент. Ожидается 31,6-дюймовый 6K-монитор с подсветкой.

Еще одна новинка для "профи" – следующий Mac Pro с легко обновляемыми компонентами.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Ливерпуль и Бавария сыграют рок-н-ролл на "Энфилде"
сегодня
760
Теги: Техно Гаджеты ноутбук MacBook Apple
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Google ослабит свой контроль над Android-устройствами: детали
17 февраля 20:04 Google ослабит свой контроль над Android-устройствами: детали
484
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
14 февраля 08:55 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 310
Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
12 февраля 16:02 Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
Борис Немировський 408
Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетный смартфон, который поражает своей автономностью
12 февраля 11:00 Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетный смартфон, который поражает своей автономностью
283
Тренды среди смартфонов: чем будут удивлять компании в 2019 году
10 февраля 20:03 Тренды среди смартфонов: чем будут удивлять компании в 2019 году
848
Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
9 февраля 20:03 Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
948
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук