Астронавты расскажут, как преодолевать одиночество и ограничения во время карантина: трансляция
В четверг, 26 марта, ESA организовала мероприятие #SpaceConnectsUs – возможность преодолеть границы и услышать от космических исследователей, художников и ученых о том, как управлять собой и своим окружением во время борьбы с пандемией.
Программа предполагает онлайн общение с космонавтами и гостями со всего мира. Ведущие и гости будут разговаривать с детьми, молодыми людьми, их семьями и друзьями об их опыте жизни в ограниченном пространстве.
Интересно Космический телескоп "Чандра" не нашел доказательств "теории всего"
Кроме того астронавты будут делиться опытом и историями из жизни об исследовании космоса, источниках вдохновения. Программа доступна на пяти языках, начиная с 17:00 на нидерландском языке, далее – на немецком в 18:00, итальянском в 19:00, французском в 20:00 и английском в 21:00.
Где посмотреть трансляцию
Смотреть можно прямо здесь. Вот прямая трансляция мероприятия:
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно