Астронавты расскажут, как преодолевать одиночество и ограничения во время карантина: трансляция

В четверг, 26 марта, ESA организовала мероприятие #SpaceConnectsUs – возможность преодолеть границы и услышать от космических исследователей, художников и ученых о том, как управлять собой и своим окружением во время борьбы с пандемией.

Программа предполагает онлайн общение с космонавтами и гостями со всего мира. Ведущие и гости будут разговаривать с детьми, молодыми людьми, их семьями и друзьями об их опыте жизни в ограниченном пространстве.

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Кроме того астронавты будут делиться опытом и историями из жизни об исследовании космоса, источниках вдохновения. Программа доступна на пяти языках, начиная с 17:00 на нидерландском языке, далее – на немецком в 18:00, итальянском в 19:00, французском в 20:00 и английском в 21:00.

Где посмотреть трансляцию

Смотреть можно прямо здесь. Вот прямая трансляция мероприятия:

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