Asus ROG Phone поступает в продажу в Украине: цена и дата выхода

Компания Asus провела презентацию Украине, во время которой представила свой новый смартфон ROG Phone. Тогда же было объявлено, что новинка поступит на украинский рынок 15 декабря.

Об этом пишет издание tehnot.com.

На украинском рынке будет доступна конфигурация с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Кроме того, комплект смартфона включает дополнительный кулер.

Читайте также: Революционно новый: LG запатентовала гибкий смартфон

Asus ROG Phone оснащен 6-дюймовым AMOLED FHD + экраном. Он работает на процессоре Snapdragon 845 (2,96 ГГц).

Главная фишка смартфона – это трехмерная система охлаждения паровой камеры, которая должна обезопасить устройство от перегрева даже при активном использовании во время быстрой зарядки Quick Charge 4.0+.

Стоимость модификации в Украине составит 26 499 гривен.

Смартфон Asus ROG Phone: видеообзор

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно