Avast торговал данными пользователей: детали скандала

В январе компанию Avast, которая занимается разработкой и распространением антивирусного программного обеспечения, обвинили в торговле личными данными пользователей. Глава компании Ондржей Влчек не опровергает этого факта, однако заверил, что вся проданная информация – анонимная.

Однако совместное расследование Motherboard и PCMag позволило узнать новые подробности этой сомнительной схемы, сообщает Engadget.

Важно: Как защитить персональные данные и технику от хакеров: правила, которые должен знать каждый

Кому продавали данные

Как выяснили журналисты, среди прошлых, нынешних или потенциальных скупщиков данных от Avast числятся многие известные компании, включая Google, Home Depot, Microsoft, Yelp, Pepsi, Expedia, Intuit, Keurig, Condé Nast, Sephora, Loreal и другие.

В Microsoft заявили, что сейчас сотрудничают с Avast, а в Yelp признали, что единовременно пользовались услугами разработчика антивирусного ПО. В Google от комментариев отказались.

Как продавали данные и какие именно

В ходе расследования стало известно, что Avast через свою дочернюю компанию Jumpshot продавала поисковые запросы в Google, местоположения с Google Maps, активности на LinkedIn, популярные видео на YouTube и даже данные пользователей с сайтов для взрослых. Предполагается, что все данные являются анонимными и не включают в себя любой персональной информации, но эксперты считают, что при желании личность некоторых пользователей все же можно установить.

Сообщается, что Jumpshot даже отслеживает все клики пользователей на веб-сайтах. Эта услуга рекламируется как "Каждый поиск. Каждый клик. Каждая покупка. На каждом сайте".

Один из самых масштабных покупателей

К теме: Браузер Internet Explorer оказался опасным: в чем причина

Журналисты узнали, что нью-йоркская маркетинговая фирма Omnicom Media Group воспользовалась этим предложением, заплатив Jumpshot 2,075 миллиона долларов за доступ к информации в 2019 году.

Пока не ясно, продолжит ли Avast торговать данными пользователей.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно