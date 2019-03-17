Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds удивили экспертов: в чем причина

74 Читати новину українською
Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds удивили экспертов
Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds удивили экспертов / Скриншот из видео

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds представили в феврале вместе с флагманской линейкой смартфонов Samsung Galaxy S10. Теперь новинка попала в руки экспертов из ресурса iFixit и удивила специалистов.

В отличие от одноразовых Apple AirPods, которые не подлежат ремонту, Samsung Galaxy Buds скрывали несколько конструктивных сюрпризов, которые обнаружили во время разборки.

Читайте также: Sony выпустила наушники за 2 тысячи долларов: в чем их особенность

Проблемы с ремонтопригодностью AirPods. AirPods от Apple оказались просто неремонтопригодными, так как собрать их обратно до заводского состояния невозможно. Поэтому "яблочные" наушники получили от специалистов ноль баллов.

Ремонтопригодность Galaxy Buds. В случае с Galaxy Buds от Samsung ситуация кардинально противоположная – их без проблем можно разобрать и собрать. За это они получили 6 баллов из 10.

Samsung Galaxy Buds разобрали – смотрите видео

 

Корпус наушников соединен не клеем, как в AirPods, а с помощью зажимов, что заметно упрощает их разборку. После раскрытия есть доступ к двум небольшим платам и аккумулятору, который можно заменить на новый при необходимости.

Читайте также: Samsung Galaxy S10 стал снимать еще лучше: фото

Кроме того, использованные батареи типа "таблетка" легко найти в магазинах. Хотя при ремонте все же есть шанс немного повредить пластиковый корпус, так что следы вмешательства будут заметны при детальном изучении.

Чехол и зарядное. В случае с чехлом для хранения и зарядкой разборка еще проще, но найти новый аккумулятор для него будет крайне сложно.


Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

blog_ava
Прогноз погоды на 17 марта: скачки температуры от 0 до 17, но уже почти не дождливо
сегодня
550
Теги: Техно Гаджеты Новости Техно Samsung
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самый масштабный сбой в работе Instagram и Facebook: что случилось с соцсетями
15 марта 14:11 Самый масштабный сбой в работе Instagram и Facebook: что случилось с соцсетями
160
Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
14 марта 21:27 Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
Олег Тичинський 331
5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
14 марта 18:03 5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
2439
Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях
14 марта 10:02 Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях
2959
Смартфон Xiaomi Mi 9: цена и старт продаж в Украине
12 марта 19:04 Смартфон Xiaomi Mi 9: цена и старт продаж в Украине
1211
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук