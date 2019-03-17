Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds удивили экспертов: в чем причина

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds представили в феврале вместе с флагманской линейкой смартфонов Samsung Galaxy S10. Теперь новинка попала в руки экспертов из ресурса iFixit и удивила специалистов.

В отличие от одноразовых Apple AirPods, которые не подлежат ремонту, Samsung Galaxy Buds скрывали несколько конструктивных сюрпризов, которые обнаружили во время разборки.

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Проблемы с ремонтопригодностью AirPods. AirPods от Apple оказались просто неремонтопригодными, так как собрать их обратно до заводского состояния невозможно. Поэтому "яблочные" наушники получили от специалистов ноль баллов.

Ремонтопригодность Galaxy Buds. В случае с Galaxy Buds от Samsung ситуация кардинально противоположная – их без проблем можно разобрать и собрать. За это они получили 6 баллов из 10.

Samsung Galaxy Buds разобрали – смотрите видео

Корпус наушников соединен не клеем, как в AirPods, а с помощью зажимов, что заметно упрощает их разборку. После раскрытия есть доступ к двум небольшим платам и аккумулятору, который можно заменить на новый при необходимости.

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Кроме того, использованные батареи типа "таблетка" легко найти в магазинах. Хотя при ремонте все же есть шанс немного повредить пластиковый корпус, так что следы вмешательства будут заметны при детальном изучении.

Чехол и зарядное. В случае с чехлом для хранения и зарядкой разборка еще проще, но найти новый аккумулятор для него будет крайне сложно.



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