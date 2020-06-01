Ранее 24 канал писал, что в Великобритании некоторые люди напуганы влиянием интернета 5G. Сеть даже обвиняли в распространении коронавируса. Сейчас даже начали продавать специальные флешки, которые якобы защищают от 5G.

Как пишет BBC, эту флешку предлагают подключить к ноутбуку или просто поставить у смартфона – этого достаточно, чтобы "защита" заработала.

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Детали

Эта чудо-флешка получила название 5GBioShield (5GБиоЩит). Выпускает продукт компания "Инициатива Биощит".

Кстати, флешка недешевая. За нее просят 283 фунта (это около 350 долларов или 9300 гривен). При этом комплект из трех флешек можно заказать со скидкой.

Как говорят ее создатели, в этом устройстве используют "квантовую нанотехнологию". Эта технология, якобы, может защитить как самого пользователя, так и весь его дом.

Протест против 5G

Откуда появилась информация, что 5G – опасна для здоровья и даже может спровоцировать коронавирус, не очень понятно. Однако, ситуация моментами приобрела угрожающие масштабы.

Так, в Великобритании произошло несколько поджогов антенн 5G. Позже инженеры компаний, обслуживавших эти антенны, начали получать угрозы.