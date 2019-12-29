Бюджетный iPhone SE2 снова появился на фото

Похоже, в 2020 году мы таки увидим новый бюджетный смартфон от Apple. Ведь в сети появляются все больше характеристик iPhone SE2, а также фото и видео будущей новинки.

По слухам, презентация iPhone SE2 должна состояться в первой половине 2020 года. Вероятно, он выйдет в марте вместе с iPad Pro 2020.

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Новые рендеры с iPhone SE2 обнародовал инсайдер TechMate.

Что стало известно?

По информации инсайдера, iPhone SE2 выйдет в четырех цветах: серый, черный, красный и желтый. Основная камера будет иметь один модуль, а сверху и снизу будут большие рамки. Как и прогнозировали ранее, внешне он будет напоминать iPhone 8.

Пока непонятно, под каким именем выйдет эта модель: из возможных вариантов разные источники называют как iPhone SE2, так и iPhone 9.

Цена

Инсайдеры сообщают и приблизительную стоимость новинки. Он должен был бы стоить 400 долларов (9 200 гривен).

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