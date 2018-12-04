Чехия обвинила российские спецслужбы в кибератаках на МИД и Минобороны

Самая мощная кибератака на информационные системы Министерства иностранных дел и Министерства обороны и армии Чехии продолжалась почти год. В стране обвиняют в этой масштабной атаке российских хакеров.

Об этом заявляют в Службе информации и безопасности Чехии.

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Хакерам удалось скопировать переписку со 150 электронных мейлов сотрудников ведомства МИД.

Второй мишенью стало Минобороны. Там российские злоумышленники подменили сетевой адрес Министерства обороны и армии Чехии и разместили по этому адресу вирус. Российские власти же пока не комментируют доклад.

Напомним, недавно хакеры пытались получить доступ к сайту Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Украины. В рамках атак неизвестные распространяют спам-контент путем модификации страниц. Причастными к кибератак также считают российские спецслужбы.