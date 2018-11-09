Что пользователи активнее всего смотрят в YouTube

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Что пользователи смотрят в YouTube
Что пользователи смотрят в YouTube / Фото из открытых источников

Компания Pew Research Center провела опрос, чтобы определить, какой контент больше всего ищут в YouTube. Опрос провели среди американцев, приобщив более 4500 человек.

Об этом сообщает ain.ua.

Как показал опрос, больше половины пользователей используют сервис, чтобы разобраться в вещах, которые раньше они никогда не делали. Еще треть призналась, что просто убивают время, смотря ролики на YouTube.

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Еще 19% опрошенных рассказали, что используют видео, чтобы принять решение по поводу определенного вида продукции, которую планируют купить.

Также, исследователи выяснили, что 81% родителей, принявших участие в опросе, хоть раз давали своему ребенку смотреть контент на YouTube. Треть всех родителей рассказали, что делают это регулярно.

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Теги: Техно Интернет YouTube
Источник: Техно
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