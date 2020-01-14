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Что такое LinkedIn: как создать профиль, чтобы заинтересовать работодателя

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Что такое LinkedIn / ua.news

Социальная сеть LinkedIn с каждым годом становится все популярнее. Однако, здесь вы не найдете милых картинок с котиками или мотивационными цитатами. Ее используют для поиска и установления деловых контактов.

Для чего нужен профиль в LinkedIn

Как мы уже упоминали, это соцсеть для установления деловых контактов. В частности, LinkedIn можно использовать для поиска кондидатов или работы. А профиль в этой соцсети может стать неким резюме.

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Итак, первая полезная функция – помощь с развитием карьеры. В LinkedIn можно общаться с рекрутерами и сотрудниками компаний. Также можно сравнить свой профиль с профилями других участников (услуга доступна в платной версии LinkedIn Premium) и делать выводы о своей конкурентоспособности.

Продвижение бизнеса. В соцсети можно добавить в друзья потенциальных бизнес-партнеров, контактировать с ними, и тому подобное. Кроме того, здесь можно искать потенциальных клиентов и заказчиков.

Що таке LinkedIn:
Платная версия LinkedIn Premium

Ну и еще одна функция, которая перекликается с первой, – это поиск работников. С помощью профилей пользователей можно найти потенциального работника. Часто HRы предлагают пользователю лучшие условия труда или более высокую зарплату, переманивая человека в свою компанию.

Итак, создать профиль в LinkedIn действительно важно, а еще важнее правильно его заполнить. Как это сделать?

Как создать профиль, чтобы заинтересовать работодателя

Регистрация в LinkedIn не сильно отличается от этого процесса в других соцсетях. Однако, при заполнении фактов о себе надо придерживаться нескольких принципов.

Имя. Профиль в LinkedIn создают для бизнес-дел, поэтому необходимо указывать реальные имя и фамилию, желательно писать латиницей. Так вас будет легче найти и это поднимет авторитет профиля в глазах партнеров. А вот остроумные клички лучше оставить Instagram.

  • Профессиональный заголовок. Очень важный элемент на странице – из него должно быть понятно, кто вы и чем занимаетесь. Однако, он должен быть оптимизирован для поисковых систем, поэтому лучше употреблять простые и понятные ключевые слова.

Обязательно укажите сферу вашей деятельности, чтобы быть более заметным при поиске.

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  • Контакты. Не скрывайте контактную информацию. Укажите номер мобильного телефона, электронную почту и тому подобное. Это пригодится, если вам захотят предложить вакансию. Также можно добавить ссылки на сайты (личный блог, сайт компании и т.д.)
     
  • Общие сведения. В этом блоке нужно рассказать о своих карьерных достижениях, ваших деловых амбициях и тому подобное.
     
  • Опыт работы. 68% участников используют LinkedIn для установления связей с бывшими бизнес-партнерами. Поэтому это показатель, что этот пункт тоже игнорировать не стоит.
     
  • Навыки. Опять же, как и в резюме, навыки нужно указывать. Это поможет при поиске работы.
     
  • Фото. Это та же история, что и с названием. Соблазнительные или веселые фото лучше публиковать в других соцсетях, а для LinkedIn подойдет фото в деловом стиле. При этом вас должно быть легко узнать.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно IT-бизнес LinkedIn
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