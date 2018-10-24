Чтобы коллеги не подслушивали: украинцы создали интересную гарнитуру

Украинцы разработали гарнитуру Hushme, которая поможет пользователям общаться по телефону так, чтобы их не услышали другие люди. Разработку представили на японском краудфандинге CAMPFIRE, где продукт собрал 80 тысяч долларов.

Об этом пишет AIN.UA.

Интересно, что украинцы планировали собрать в 9 раз меньше средств.

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Гарнитура работает в трех режимах. В первом ее можно использовать как беспроводные наушники. Второй режим – "пассивная маскировка", гарнитуру скрепляют вокруг рта с помощью магнитов. В таком режиме разговор пользователя не смогут услышать другие.

Третий режим – "активная маскировка". В этом случае пользователь включает специальные громкоговорители, которые начинают генерировать маскировочные звуки.

Новинку представили на японском краудфандинге, потому что именно этот рынок приоритетный для этой разработки. Первая партия Hushme должна поступить в продажу в феврале 2019 года.

Интересная гарнитура, созданная украинцами: как она работает

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