Цифра дня: сколько антивирусов для Android оказались неэффективными

Независимая австрийская организация AV-Comparatives проверила 250 защитных приложений для Android. Как оказалось, более половины из них оказались абсолютно неэффективными.

Только 80 из 250 проверенных антивирусов, то есть чуть меньше одной трети, отвечают базовым стандартам качества AV-Comparatives. К слову, эксперты компании безошибочно определили более 30% вредоносных приложений 2018 года.

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В некоторых случаях причина провала проста: на самом деле программа не сканирует код. Специалисты обнаружили приложения, которые просто используют белые и черные списки. Также среди "неудачников" встречались и такие, что определяли как вредоносный код самих себя.

Прошли проверку продукты известных брендов, такие как AVG, "Касперский", McAfee и Symantec. Интересно, что 32 приложения, которые участвовали в тестировании в январе, сейчас уже удалены из Google Play.

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