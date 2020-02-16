Цукерберг заявил, что поддерживает регулирование вредного контента в сети

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал регулировать вредоносный контент в Интернете. Ведь каждый день сеть удаляет миллион фейковых аккаунтов.

Более 35 тысяч человек ежедневно отслеживают контент соцсети. Об этом заявил основатель Facebook Марк Цукерберг, выступая 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Я считаю, что должно быть регулирование вредоносного контента. Вопрос в том, какую модель для этого выбрать,

– отметил Цукерберг.

По его словам, сейчас существует две модели. Первую применяют к традиционным СМИ. Другую же используют телекоммуникационные компании. Тогда "данные просто проходят сквозь вас", а значит, компания не ответственна за то, что они могут быть вредными.

Цукерберг отметил, что соцсети должна регулировать система, находящаяся между СМИ и телекоммуникационными компаниями. "Я действительно думаю, что мы должны быть где-то посередине", – добавил глава Facebook.

Интересно! В рамках Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский сделал совместное фото с Марком Цукербергом. Пока неизвестно, они ли успели что-то обсудить.

Что известно о Мюнхенской конференции?

Одно из главных событий в сфере международной безопасности, которое проходит в столице Баварии Мюнхене. Оно объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска совместных ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.



Конференция существует с 1963 года. В 2020 году проходит 14-16 февраля и является уже 56-й. Конференция посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения.