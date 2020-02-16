24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Цукерберг заявил, что поддерживает регулирование вредного контента в сети

20 Читати новину українською
Цукерберг о регулировании вредоносного контента в сети / dw.com

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал регулировать вредоносный контент в Интернете. Ведь каждый день сеть удаляет миллион фейковых аккаунтов.

Более 35 тысяч человек ежедневно отслеживают контент соцсети. Об этом заявил основатель Facebook Марк Цукерберг, выступая 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также: Киберполиция предлагала журналистам шпионить за читателями – реакция правоохранителей

Я считаю, что должно быть регулирование вредоносного контента. Вопрос в том, какую модель для этого выбрать,
– отметил Цукерберг.

По его словам, сейчас существует две модели. Первую применяют к традиционным СМИ. Другую же используют телекоммуникационные компании. Тогда "данные просто проходят сквозь вас", а значит, компания не ответственна за то, что они могут быть вредными.

Цукерберг отметил, что соцсети должна регулировать система, находящаяся между СМИ и телекоммуникационными компаниями. "Я действительно думаю, что мы должны быть где-то посередине", – добавил глава Facebook.

Интересно! В рамках Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский сделал совместное фото с Марком Цукербергом. Пока неизвестно, они ли успели что-то обсудить.

Что известно о Мюнхенской конференции?
Одно из главных событий в сфере международной безопасности, которое проходит в столице Баварии Мюнхене. Оно объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска совместных ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.

Конференция существует с 1963 года. В 2020 году проходит 14-16 февраля и является уже 56-й. Конференция посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2020 года
сегодня
11774
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Мюнхенская конференция Техно Facebook Марк Цукерберг Новости Техно Кибербезопасность Сеть Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
15 февраля 22:05 5 моделей смартфонов в 6 тысяч гривен
Ірина Полицька 620
15 февраля 14:16 Как выбрать хороший 4K-монитор: перечень моделей
Назар Токар 334
15 февраля 08:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 4875
14 февраля 09:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
Анастасія Можаровська 60731
11 февраля 21:06 Samsung Galaxy Unpacked 2020: какие новинки представила компания
709
Новости
Больше новостей
Залиште відгук