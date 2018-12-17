Epic Games начала бесплатно раздавать игры в своем магазине

Компания Epic Games в новом цифровом магазине Epic Games Store начала раздавать бесплатные игры. Конкурент Steam, который запустили на прошлой неделе, сейчас находится на ранней стадии развития, однако авторы Epic Games Store уже начали активно привлекать пользователей.

Об этом сообщает 4PDA.

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К примеру, пользователи Epic Games Store имеют возможность совершенно бесплатно получить игру Subnautica – приключенческий симулятор выживания в открытом мире.

Игроку предлагается свободно исследовать океан другой планеты в роли единственного уцелевшего члена экипажа космического корабля, потерпевшего крушение. Многие сравнивают игру с No Man's Sky, однако Subnautica хвалят за проделанный геймплей и более интересный рассказ.

Трейлер игры Subnautica – смотрите видео

Чтобы получить Subnautica, необходимо зарегистрироваться или войти в свой профиль на Epic Games Store и добавить игру себе в коллекцию. Если не хотите получать письма от разработчиков – отключите соответствующую опцию на странице с условиями использования.

Отметим, бесплатно получить игру можно до 27 декабря, после чего на смену подводным приключениям придет Super Meat Boy.

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