Facebook показал новый логотип компании: как он выглядит

Корпорация Facebook обновила дизайн нового корпоративного логотипа компании. Он содержит информацию обо всех соцсетях, входящих в состав корпорации.

Этот логотип показал основатель Facebook Марк Цукерберг.

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Для чего? Логотип специально разработали, чтобы отличать корпорацию от одноименной социальной сети.

"Когда я запускал Facebook 15 лет назад, я и понятия не имел, что он также будет включать Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace и другие продукты. Многие не знают, что мы создаем эти продукты. Но мы считаем, что людям важно знать, кто стоит за продуктами, которыми они пользуются", – пояснил Цукерберг.

Где можно увидеть? Этот обновленный логотип компания будет использовать в своих продуктах и маркетинговых материалах. При этом логотип социальной сети Facebook останется без изменений.

Как известно, в состав корпорации входят несколько соцсетей. Facebook стал Instagram, в частности, с 2012 года. А в 2014 году корпорация приобрела мессенджер WhatsApp, который основал выходец из Украины Ян Кум). Кроме того, корпорация владеет собственным мессенджером Messenger и инструментом Workplace предназначен для создания профилей в отдельных компаниях.

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