Facebook показал новый логотип компании: как он выглядит

45 Читати новину українською
Facebook обновил корпоративный логотип
Facebook обновил корпоративный логотип / slice42.com

Корпорация Facebook обновила дизайн нового корпоративного логотипа компании. Он содержит информацию обо всех соцсетях, входящих в состав корпорации.

Этот логотип показал основатель Facebook Марк Цукерберг.

Читайте также: Microsoft сменила "лицо" фирменного браузера: фото

Для чего? Логотип специально разработали, чтобы отличать корпорацию от одноименной социальной сети.

"Когда я запускал Facebook 15 лет назад, я и понятия не имел, что он также будет включать Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace и другие продукты. Многие не знают, что мы создаем эти продукты. Но мы считаем, что людям важно знать, кто стоит за продуктами, которыми они пользуются", – пояснил Цукерберг.

Где можно увидеть? Этот обновленный логотип компания будет использовать в своих продуктах и маркетинговых материалах. При этом логотип социальной сети Facebook останется без изменений.

Как известно, в состав корпорации входят несколько соцсетей. Facebook стал Instagram, в частности, с 2012 года. А в 2014 году корпорация приобрела мессенджер WhatsApp, который основал выходец из Украины Ян Кум). Кроме того, корпорация владеет собственным мессенджером Messenger и инструментом Workplace предназначен для создания профилей в отдельных компаниях.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

 

blog_ava
Главные новости 4 ноября: скандальная переписка Тищенко, год без Кати и Луценко сложила мандат
сегодня
1362
Теги: Новости Техно Техно Instagram Facebook Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
4 ноября 09:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 1637
Тим Кук – преемник Стива Джобса: путь из провинции Америки до СЕО корпорации-монстра
3 ноября 22:02 Тим Кук – преемник Стива Джобса: путь из провинции Америки до СЕО корпорации-монстра
Олена Кандяк 119
Что украинцы ищут в интернете: интересная статистика от Google
3 ноября 13:06 Что украинцы ищут в интернете: интересная статистика от Google
597
Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
2 ноября 18:11 Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
Анастасія Можаровська 247
ТОП-15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
31 октября 09:08 ТОП-15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
52411
Новости
Больше новостей
Залиште відгук