Фильмы для Apple TV + будут показывать в кинотеатрах
Во время осенней презентации компания Apple представила свой фирменный стриминговый сервис Apple TV +. Эксперты сразу же провели параллель с Netflix.
Однако, Apple TV + не будет точной копией Netflix.
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Как пишет издание The Wall Street Journal, сервис Apple будет выпускать свои фильмы сначала в кинотеатрах и только через несколько недель делать их доступными в своем сервисе Apple TV +.
Эта стратегия "яблочной" корпорации должна привлечь именитых голливудских режиссеров и продюсеров, которые хотят, чтобы их картины дебютировали по традиционной схеме: сначала в кинотеатрах, потом на любых других платформах.
Кроме того, прокат фильмов в кинотеатрах дает Apple возможность побороться за различные награды, например за Оскар и Эмми.
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