Финансового директора Huawei задержали в Канаде

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Финдиректора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу задержали
Финдиректора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу задержали / Фото из открытых источников

В Канаде задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу. Задержание состоялось в рамках экстрадиции по запросу США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Об этом сообщил телеканал CNBC.

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По информации представителя министерства юстиции Канады Мэн Ванчжоу была задержана в Ванкувере 1 декабря. Судебное заседание назначено на пятницу, 7 декабря.

Власти США расследовали деятельность Huawei минимум с 2016 года, подозревая ее в отправке продукции США в Иран и другие страны в нарушение американских законов об экспорте и санкциях.

Посольство КНР в Канаде уже выразило решительный протест по поводу этого задержания, назвав произошедшее серьезным нарушением прав человека.

В компании Huawei заявили, что не имеют никакой информации о противоправных действиях ее финансового директора.

Что касается конкретных обвинений, то Huawei предоставлено крайне мало информации. Компания надеется, что правовая система Канады и США сможет прийти к справедливому решению,
– написал представитель компании Чэнь Лифан.

В заявлении отмечается, что компания Huawei при работе в любой стране действует в соответствии с местным законодательством, а также уважает все принятые ООН, США или Евросоюзом санкционные экспортные ограничения.

В компании Huawei подтвердили факт задержания Мэн Ваньчжоу и то, что США добиваются ее экстрадиции.

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Теги: Китай Новости США Канада Huawei Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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