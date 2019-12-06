Фирменную криптовалюту Facebook Libra не позволили использовать в ЕС

В июне корпорация Facebook анонсировала запуск своей фирменной криптовалюты под названием Libra. Она полноценно должна была заработать уже в следующем году, однако создатели столкнулись с большой критикой экспертов. Сейчас использование этой криптовалюты запретили на территории ЕС.

Министры финансов Евросоюза не поддержали использование на территории ЕС криптовалюты типа stablecoin, привязанных к реальному активу, передает tech.liga.net.

К теме: Криптовалюта в Украине могут легализовать

Именно к такому типу относится криптовалюта Libra. И теперь запуск этой криптовалюты оказался под угрозой срыва.

Причина запрета

Министры ЕС объяснили, что до сих пор сложно понять, к каким рискам может привести появление нового платежного средства. Кроме того, это внедрение должно было быть урегулировано на законодательном уровне. Но пока нет специальных законов, регулирующих оборот криптовалюты на территории ЕС.

Кстати, в Брюсселе занимаются созданием собственной цифровой валюты. Именно она должна быть законной альтернативой криптовалюте, которую создают частные компании.

За что критикуют Libra

Эксперты сомневаются в надежности будущей криптовалюты и даже называют ее запуск «бомбой, что убегает». В частности, специалисты обращают внимание, что платформа Libra Blockchain будет открыта для всех: пользователей, разработчиков, бизнеса. Они смогут использовать ее, строить на основании нее бизнес, добавлять ценности существующими проектам.

Кроме того, платформа не прошла тщательной проверки для разработчиков.

Также Facebook упрекнули за громкий скандал с Cambridge Analytica, в результате чего сервис получил доступ к персональным данным 87 миллионов пользователей.

Что известно о Libra?В Facebook создали специальное подразделение Calibra, которое занимается созданием криптовалюты. По замыслу разработчиков, данные о транзакциях будут сохраняться без привязки к социальным профилям. Контроль за Libra, кроме Facebook, осуществляют еще 27 членов ассоциации Libra Association.



Сначала Libra будет использоваться для денежных переводов в разных валютах, то есть составит конкуренцию таким услугам, как Western Union.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно