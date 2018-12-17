Франция хочет ввести налог для интернет-компаний Google, Facebook, Apple и Amazon

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Франция хочет ввести налог для интернет-компаний Google, Facebook, Apple и Amazon
Франция хочет ввести налог для интернет-компаний Google, Facebook, Apple и Amazon / DW

Начиная с 2019 года, Франция должна обязать крупные технологические компании платить налог из-за отсутствия консенсуса по введению подобного налога на уровне ЕС.

Об этом сообщил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, говорится на сайте DW.

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Налогообложение крупных деловых операций Google, Apple, Facebook и Amazon (его называют "налог GAFA") позволит пополнить французский бюджет следующего года на около 500 миллионов евро.

Я даю себе времени до марта, чтобы достичь соглашения о европейском налоге на цифровых гигантов. Если европейские государства не возьмут на себя ответственность за налогообложение GAFA, мы сделаем это на национальном уровне в 2019 году,
– заявил Ле Мер.

Он также добавил, что благодаря французскому рынку и потребителям компании зарабатывают значительные прибыли, уплачивая на 14% налогов меньше, чем другие предприятия.

Отметим, что Германия поддержала идею Франции о введении налога на цифровые услуги. Зато Ирландия наложила вето на этот шаг, утверждая, что это усилит торговую напряженность США и ЕС. Тогда Франция и Германия представили альтернативный план на встрече министров финансов ЕС – предложили сдерживать 3% налога на цифровую рекламу от Google и Facebook, которые вместе составляют около 75% цифровой рекламы, начиная с 2021 года.

Стоит добавить, что, по оценкам Европейской комиссии, традиционные компании платят налоговую ставку в размере 23% от своих доходов, тогда как интернет-компании платят только 8-9%.

Теги: Техно Интернет Google Amazon Facebook Apple Деньги Налоги Новости Франции
Источник: 24 Канал
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