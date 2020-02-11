Galaxy Buds +: новые беспроводные наушники от Samsung

Компания Samsung провела ежегодную презентацию Galaxy Unpacked 2020. Нам показали новую линейку смартфонов Galaxy S20, а также свой новый гибкий смартфон – Galaxy Z Flip. Кроме того, производитель представил и новое поколение беспроводных наушников Galaxy Buds +.

Снаружи Galaxy Buds + очень напоминают своего предшественника. Однако, новое поколение получило целый ряд новых полезных функций.

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Фишки

Одна из них – наличие сразу двух динамиков. Один обеспечивает хорошее воспроизведение, тем временем другой динамик отвечает за передачу высокочастотных звуков. Как говорят в компании, это позволяет новому поколению наушников обеспечивать на 40% улучшенный звук.

​Кроме того, новинку оснастили 3 микрофонами . Это сделали для того, чтобы улучшить разговор с помощью наушников. Таким образом сразу 3 динамика значительно четче "слышат" и передают голос пользователя, даже если вокруг очень шумно.



. Это сделали для того, чтобы улучшить разговор с помощью наушников. Таким образом сразу 3 динамика значительно четче "слышат" и передают голос пользователя, даже если вокруг очень шумно. Что касается емкости батареи, то в компании ее обьем не уточнили. Однако, добавили, что на одном заряде Galaxy Buds + могут работать до 11 часов. Тем временем, если воспользоваться кейсом для подзарядки, то автономность можно увеличить еще на 11 часов.

Samsung announces Galaxy Buds Plus earbuds with huge boost to battery life https://t.co/zcin5C2KJF pic.twitter.com/OJMsPB8nYc — The Verge (@verge) February 11, 2020

Цена

Рекомендованная стоимость Samsung Galaxy Buds составляет 149 долларов ( 3 700 гривен). Правда в Украине они будут стоить дороже.

Старт продаж на международном рынке – 14 февраля. Что касается продаж на отечественном рынке, то мы сообщим эту информацию позже.

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