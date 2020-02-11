Galaxy Buds +: новые беспроводные наушники от Samsung
Компания Samsung провела ежегодную презентацию Galaxy Unpacked 2020. Нам показали новую линейку смартфонов Galaxy S20, а также свой новый гибкий смартфон – Galaxy Z Flip. Кроме того, производитель представил и новое поколение беспроводных наушников Galaxy Buds +.
Снаружи Galaxy Buds + очень напоминают своего предшественника. Однако, новое поколение получило целый ряд новых полезных функций.
К теме: Samsung Galaxy Z Flip: характеристики и цена нового гибкого смартфона компании
Фишки
- Одна из них – наличие сразу двух динамиков. Один обеспечивает хорошее воспроизведение, тем временем другой динамик отвечает за передачу высокочастотных звуков. Как говорят в компании, это позволяет новому поколению наушников обеспечивать на 40% улучшенный звук.
- Кроме того, новинку оснастили 3 микрофонами. Это сделали для того, чтобы улучшить разговор с помощью наушников. Таким образом сразу 3 динамика значительно четче "слышат" и передают голос пользователя, даже если вокруг очень шумно.
- Что касается емкости батареи, то в компании ее обьем не уточнили. Однако, добавили, что на одном заряде Galaxy Buds + могут работать до 11 часов. Тем временем, если воспользоваться кейсом для подзарядки, то автономность можно увеличить еще на 11 часов.
Цена
Рекомендованная стоимость Samsung Galaxy Buds составляет 149 долларов ( 3 700 гривен). Правда в Украине они будут стоить дороже.
Старт продаж на международном рынке – 14 февраля. Что касается продаж на отечественном рынке, то мы сообщим эту информацию позже.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно