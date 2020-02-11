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Galaxy Buds +: новые беспроводные наушники от Samsung

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Наушники Galaxy Buds +: / Скриншот

Компания Samsung провела ежегодную презентацию Galaxy Unpacked 2020. Нам показали новую линейку смартфонов Galaxy S20, а также свой новый гибкий смартфон – Galaxy Z Flip. Кроме того, производитель представил и новое поколение беспроводных наушников Galaxy Buds +.

Снаружи Galaxy Buds + очень напоминают своего предшественника. Однако, новое поколение получило целый ряд новых полезных функций.

К теме: Samsung Galaxy Z Flip: характеристики и цена нового гибкого смартфона компании

Фишки

  • Одна из них – наличие сразу двух динамиков. Один обеспечивает хорошее воспроизведение, тем временем другой динамик отвечает за передачу высокочастотных звуков. Как говорят в компании, это позволяет новому поколению наушников обеспечивать на 40% улучшенный звук.
  • ​Кроме того, новинку оснастили 3 микрофонами. Это сделали для того, чтобы улучшить разговор с помощью наушников. Таким образом сразу 3 динамика значительно четче "слышат" и передают голос пользователя, даже если вокруг очень шумно.
     
  • Что касается емкости батареи, то в компании ее обьем не уточнили. Однако, добавили, что на одном заряде Galaxy Buds + могут работать до 11 часов. Тем временем, если воспользоваться кейсом для подзарядки, то автономность можно увеличить еще на 11 часов.

Цена

Рекомендованная стоимость Samsung Galaxy Buds составляет 149 долларов ( 3 700 гривен). Правда в Украине они будут стоить дороже.

Старт продаж на международном рынке – 14 февраля. Что касается продаж на отечественном рынке, то мы сообщим эту информацию позже.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Samsung Новости Техно Техно Гаджеты
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