Главу Xiaomi "поймали" с новым флагманским смартфоном Redmi

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Глава Xiaomi с флагманским смартфоном Redmi
Глава Xiaomi с флагманским смартфоном Redmi / slashleaks.com

Множество фанатов Xiaomi с нетерпением ждут выхода нового флагманского смартфона под брендом Redmi. Но глава бренда заявил, что новинка на базе Snapdragon 855 пока не готова к выходу.

На сервисе Slashleaks разместили фото, на котором глава Xiaomi Лей Цзюнь пользуется таким смартфоном.

Вернее, он не пользуется девайсом в момент фото, но устройство лежит у него на столе.

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Как пишут источники, это один из первых прототипов смартфона Redmi, работающий на топовом процессоре Snapdragon 855. Сейчас смартфон проходит внутреннее тестирование.

Redmi на Snapdragon 855
Речь идет об этом смартфоне

 

Детали. На самом деле информации о новинке очень мало. Единственное, что можно разглядеть на снимке, что смартфон получит 3,5-мм аудиоразъем. Также источник утверждает, что новинка будет оснащена выдвижной фронтальной камерой.

Redmi на Snapdragon 855

Новинка Redmi на Snapdragon 855

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Xiaomi
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