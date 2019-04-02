Главу Xiaomi "поймали" с новым флагманским смартфоном Redmi

Множество фанатов Xiaomi с нетерпением ждут выхода нового флагманского смартфона под брендом Redmi. Но глава бренда заявил, что новинка на базе Snapdragon 855 пока не готова к выходу.

На сервисе Slashleaks разместили фото, на котором глава Xiaomi Лей Цзюнь пользуется таким смартфоном.

Вернее, он не пользуется девайсом в момент фото, но устройство лежит у него на столе.

Читайте также: Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 испытали на автономность: неожиданные результаты

Как пишут источники, это один из первых прототипов смартфона Redmi, работающий на топовом процессоре Snapdragon 855. Сейчас смартфон проходит внутреннее тестирование.



Речь идет об этом смартфоне

Детали. На самом деле информации о новинке очень мало. Единственное, что можно разглядеть на снимке, что смартфон получит 3,5-мм аудиоразъем. Также источник утверждает, что новинка будет оснащена выдвижной фронтальной камерой.

Новинка Redmi на Snapdragon 855

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно