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Google Play тестирует полезную функцию: вскоре она будет доступна для всех

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Google Play позволит просматривать геймплей игр
Google Play позволит просматривать геймплей игр / gizchina

Недавно Google Play в тестовом режиме запустила расширенный поиск. Теперь стало известно о еще одной функции, которая позволит больше узнать об интересных играх без необходимости их загрузки.

В последнее время Google Play развивается все активнее. 24 канал сообщает о самых интересных обновлениях и новых возможностях магазина.

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Какую проблему решает новая функция

Чаще всего представленые в Google Play трейлеры и скриншоты не раскрывают в полной мере содержания игры. Новая функция решает эту проблему. На странице игр начали выводить ролики из YouTube, в которых показан реальный геймплей.

Следовательно, игроки наконец смогут оценить реальную графику и геймплей игр, которые скрыты за красивыми баннерами и нарисованными изображениями.


Теперь пользователи смогут просмотреть видео с реальным геймплеем / Скриншот

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Когда функция заработает

Пока точно неизвестно, когда именно нововведение заработает для всех пользователей. Пока новая функция доступна только ограниченному количеству пользователей. Кроме того она была замечена лишь в одной игре – PUBG Mobile. Вероятно, после тестирования Google добавит вывод геймплейных роликов ко всем играм, для которых они есть на YouTube, конечно.

Автор: Михаил Года
Теги: Техно Смартфоны Приложения Google Android Google Play
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